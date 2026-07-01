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Dronă suspectă aproape de graniță. România a trimis de urgență avioane de luptă

Dronă suspectă aproape de graniță

Dronă suspectă aproape de graniță

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat1 iul. 2026, 16:17
SursăAgerpres

Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat miercuri, ora 13:20, o țintă aeriană la o distanță de aproximativ 30 de kilometri de localitatea Vâlcove, Ucraina. Vâlcove este localitate de graniță, aflată pe malurile Dunării.

Potrivit unui comunicat al MApN, transmis Agerpres, Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, un mesaj RO-Alert fiind trimis la ora 14:09.

Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Britanice din Baza 86 Aeriană Fetești, aflate în Serviciul de Luptă Poliție Aeriană Întărită și un elicopter IAR 330 Puma al Forțelor Aeriene Române, au decolat la ora 14:10, pentru monitorizarea situației aeriene la granița cu Ucraina, menționează sursa citată.

'Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul național sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian', transmite MApN.

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