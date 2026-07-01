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Dronă suspectă aproape de graniță. România a trimis de urgență avioane de luptă
Dronă suspectă aproape de graniță
Publicat1 iul. 2026, 16:17
SursăAgerpres
Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat miercuri, ora 13:20, o țintă aeriană la o distanță de aproximativ 30 de kilometri de localitatea Vâlcove, Ucraina. Vâlcove este localitate de graniță, aflată pe malurile Dunării.
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