Dezastru la Trezoreria Capitalei: Sediul a fost inundat în urma furtunii. Sute de dosare și calculatoare, distruse de apa infiltrată

Pagube majore într-o instituție-cheie din Capitală, în urma fenomenelor meteo extreme. Sediul Trezoreriei Municipiului București a fost inundat noaptea trecută după o ploaie torențială violentă, șuvoaiele de apă infiltrându-se în birouri și afectând zeci de dosare, servere, calculatoare și alte echipamente esențiale de lucru.
O ploaie torențială a fost de ajuns pentru a paraliza activitatea uneia dintre cele mai importante instituții fiscale din țară. Angajații Trezoreriei Municipiului București au fost nevoiți să își întrerupă complet munca miercuri, după ce clădirea în care își desfășoară activitatea a fost inundată de sus până jos în urma unei furtuni violente.
Șuvoaiele s-au infiltrat rapid prin acoperiș și pereți, afectând grav atât birourile de la etaj, cât și cele de la parter.
Calculatoare compromise și dosare luate de ape la ANAF
Dezastrul din sediu a lovit direct în infrastructura de lucru a funcționarilor. Apa scursă de pe plafoane a inundat birourile, distrugând documente oficiale, dosare fiscale sensibile, dar și rețeaua de calculatoare și echipamentele IT ale angajaților Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).
În loc să proceseze plăți și operațiuni financiare, zeci de funcționari publici s-au transformat, de la primele ore ale dimineții, în personal de intervenție, încercând cu disperare să salveze arhiva și aparatura din calea puhoaielor.
Infrastructura din secolul trecut: Realitatea dură din sediile Fiscului
Acest incident revoltător aduce din nou în prim-plan starea deplorabilă a infrastructurii în care statul român își obligă angajații să lucreze și să colecteze taxele. Problemele de igienă și degradarea avansată a sediilor ANAF sunt de notorietate publică, modernizarea acestor spații fiind amânată de la un an la altul.
Precedent periculos: Degradarea sistemului fiscal nu este o noutate. Încă din anul 2023, în timpul unor proteste spontane, sindicaliștii din Finanțe îi prezentau ministrului de resort de la acea vreme, Marcel Boloș, imagini de coșmar din birouri: mobilier neschimbat din 1997 și imprimante extrem de vechi, care funcționau cu mult peste durata lor normală de viață și care ar fi trebuit casate de mai bine de un deceniu.
Inundația de la Trezoreria Capitalei demonstrează că, în ciuda promisiunilor repetate de digitalizare și modernizare venite de la Ministerul Finanțelor, instituțiile cheie ale statului rămân vulnerabile în fața primului cod de vreme rea, punând în pericol baze de date întregi și siguranța personalului.