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Alertă la metroul bucureștean: Degajare de fum în stația Universitate. O garnitură nu a mai fost lăsată să oprească la Piața Romană
Stația de metrou Piața Victoriei 2 - sub ape. Captură video
Un incident tehnic a dat peste cap circulația trenurilor de metrou din Capitală în această după-amiază. O defecțiune apărută la nivelul căii de rulare în stația Universitate a provocat o degajare de fum, determinând echipele de intervenție să ia măsuri de siguranță imediate pentru călători.
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