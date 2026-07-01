Alertă la metroul bucureștean: Degajare de fum în stația Universitate. O garnitură nu a mai fost lăsată să oprească la Piața Romană

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 iul. 2026, 15:46

Un incident tehnic a dat peste cap circulația trenurilor de metrou din Capitală în această după-amiază. O defecțiune apărută la nivelul căii de rulare în stația Universitate a provocat o degajare de fum, determinând echipele de intervenție să ia măsuri de siguranță imediate pentru călători.

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