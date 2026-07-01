Prețuri de necrezut pe litoralul românesc. În unele stațiuni plătești cât salariul pe o lună

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 iul. 2026, 17:07

Pentru tot mai mulți români, concediul petrecut pe litoralul autohton începe să semene cu un lux greu de justificat. În timp ce operatorii din turism încearcă să atragă turiști prin diverse oferte și pachete promoționale, realitatea din dreptul tarifelor îi face pe mulți să renunțe încă din momentul în care deschid lista de prețuri.

Distribuie articolul