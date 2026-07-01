Prețuri de necrezut pe litoralul românesc. În unele stațiuni plătești cât salariul pe o lună

Pentru tot mai mulți români, concediul petrecut pe litoralul autohton începe să semene cu un lux greu de justificat. În timp ce operatorii din turism încearcă să atragă turiști prin diverse oferte și pachete promoționale, realitatea din dreptul tarifelor îi face pe mulți să renunțe încă din momentul în care deschid lista de prețuri.
Există hoteluri care solicită pentru doar cinci nopți sume cu care numeroase familii din România își acoperă cheltuielile pentru o lună întreagă. În condițiile în care stațiunile de la Marea Neagră nu sunt luate cu asalt de turiști, nivelul tarifelor continuă să surprindă, iar diferențele dintre cele mai ieftine și cele mai scumpe variante sunt uriașe.
Unul dintre cei mai cunoscuți touroperatori și-a publicat oferta pentru perioada 1-15 iulie 2026, iar lista arată cât trebuie să scoată din buzunar două persoane pentru un sejur de cinci nopți într-o cameră dublă.
Mamaia rămâne printre cele mai scumpe stațiuni
În Mamaia, cel mai mic tarif este de 946 de lei pentru o cameră la un hotel de două stele, fără servicii de masă.
La polul opus, o cameră într-un hotel de patru stele cu servicii all inclusive ajunge la 8.605 lei pentru același interval de cinci nopți.
Eforie Nord și Techirghiol
În Eforie Nord, prețurile pornesc de la 722 de lei pentru o cameră la un hotel de două stele, fără servicii de masă.
Cel mai ridicat tarif este de 4.947 de lei pentru un hotel de patru stele cu servicii all inclusive light.
La Techirghiol, cea mai accesibilă ofertă este de 1.654 de lei pentru o cameră la un hotel de două stele fără servicii de masă, în timp ce cel mai mare tarif este de 2.950 de lei pentru un hotel de trei stele cu demipensiune.
Eforie Sud și Costinești
În Eforie Sud, prețurile încep de la 1.157 de lei pentru o cameră la un hotel de două stele fără servicii de masă.
Cea mai scumpă variantă ajunge la 4.167 de lei pentru un hotel de trei stele cu servicii all inclusive.
La Costinești, cea mai ieftină ofertă este de 1.020 de lei pentru un hotel de trei stele fără servicii de masă.
Pentru un hotel de patru stele cu micul dejun inclus, tariful maxim ajunge la 4.499 de lei.
Olimp și Neptun
Olimp se numără printre stațiunile cu cele mai ridicate tarife.
Cea mai ieftină cameră la un hotel de trei stele fără servicii de masă costă 1.910 lei. Există și o variantă de 3.408 lei pentru un hotel cu servicii all inclusive.
Cel mai mare tarif este de 8.338 de lei pentru o cameră într-un hotel de patru stele cu servicii ULTRA all inclusive.
În Neptun, cea mai accesibilă ofertă este de 885 de lei pentru un hotel de două stele fără servicii de masă, iar cea mai scumpă ajunge la 5.584 de lei pentru un hotel de patru stele cu servicii all inclusive.
Jupiter și Cap Aurora
În Jupiter, prețurile pornesc de la 738 de lei pentru o cameră la un hotel de două stele fără servicii de masă.
Tariful maxim este de 5.322 de lei pentru un hotel de patru stele cu servicii all inclusive, ofertă însoțită de promoția „Stai 5 nopți și plătești 4”.
În Cap Aurora, cea mai ieftină variantă este de 2.916 lei pentru un hotel de patru stele cu micul dejun inclus.
Cel mai mare tarif urcă la 7.343 de lei pentru un hotel de patru stele cu servicii all inclusive.
Venus, Saturn și Mangalia
În Venus, o cameră la un hotel de două stele fără servicii de masă costă de la 892 de lei.
Pentru un hotel de patru stele cu servicii all inclusive, tariful maxim este de 5.972 de lei.
În Saturn, prețurile încep de la 1.329 de lei pentru un hotel de trei stele fără servicii de masă și ajung până la 4.791 de lei pentru un hotel de patru stele cu servicii ULTRA all inclusive.
La Mangalia, cea mai ieftină ofertă este de 1.518 lei pentru o cameră la un hotel de trei stele fără servicii de masă, iar cea mai scumpă ajunge la 5.171 de lei pentru un hotel de patru stele cu servicii all inclusive.
2 Mai și Vama Veche
În stațiunea 2 Mai, tarifele pornesc de la 1.226 de lei pentru o cameră la un hotel de trei stele fără servicii de masă.
Cea mai scumpă variantă este de 2.892 de lei pentru un hotel de trei stele cu micul dejun inclus.
În Vama Veche, cea mai ieftină ofertă este de 1.273 de lei pentru o cameră la un hotel de o stea fără servicii de masă.
Tariful maxim ajunge la 5.550 de lei pentru un hotel de trei stele cu demipensiune, care include micul dejun și prânzul.