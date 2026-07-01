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Social· 1 min citire
Un bărbat a vrut să se arunce de pe Podul Basarab. Intervenția jandarmilor a oprit gestul necugetat
Un bărbat a vrut să se arunce de pe Podul Basarab.
Publicat1 iul. 2026, 23:07
SursăAgerpres
Un bărbat care ar fi intenționat să se arunce de pe marginea podului Basarab din Capitală a fost salvat, miercuri, de jandarmi.
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