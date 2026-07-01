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Un bărbat a vrut să se arunce de pe Podul Basarab. Intervenția jandarmilor a oprit gestul necugetat

Un bărbat a vrut să se arunce de pe Podul Basarab.

Un bărbat a vrut să se arunce de pe Podul Basarab.

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat1 iul. 2026, 23:07
SursăAgerpres

Un bărbat care ar fi intenționat să se arunce de pe marginea podului Basarab din Capitală a fost salvat, miercuri, de jandarmi.

'În data de 01.07.2026, în jurul orei 18:50, jandarmii au observat, pe marginea podului Basarab, o persoană de sex bărbătesc ce părea că intenționează să se arunce. Jandarmii au inițiat dialogul cu persoana și, imediat ce a existat posibilitatea, a fost plasată într-o zonă de siguranță', a informat Jandarmeria București.

Conform sursei citate, bărbatul în vârstă de 40 de ani a fost preluat de un echipaj medical de specialitate pentru aplicarea măsurilor specifice

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