Bacalaureat 2026. Examenul maturității continuă cu proba la alegere a profilului

Bacalaureatul continuă joi cu susținerea probei scrise la alegere a profilului, conform calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării.
131.000 de candidați s-au înscris la prima sesiune a examenului de Bacalaureat
Luni a avut loc proba scrisă la limba și literatura română și miercuri, cea obligatorie a profilului. Elevii din partea minorităților naționale vor susține vineri proba la limba maternă.Proba obligatorie a profilului trebuia să fie susținută marți, însă Ministerul Educației și Cercetării a amânat-o cu o zi în contextul prognozei de cod roșu de caniculă emise de meteorologi.
Aproximativ 131.000 de candidați s-au înscris la prima sesiune a examenului de Bacalaureat. Din acest total, circa 116.000 de candidați provin din promoția curentă și aproximativ 15.000, din seriile anterioare.
Accesul candidaților în centrele de examen este permis în intervalul orar 7:30-8:30, în baza unui act de identitate valid. La momentul accesului, candidații care dețin materiale/obiecte interzise în sala de examen (telefoane mobile, culegeri, manuale, notițe, însemnări etc., precum și orice mijloace electronice de calcul sau de comunicare, poșetă/geantă etc.) sunt îndrumați spre sala de depozitare a acestora, unde vor primi o pungă/un plic în care să le introducă, împreună cu o declarație-tip în care se menționează numele și prenumele posesorului alături de lista obiectelor personale care vor fi depozitate. În situația în care un candidat refuză depozitarea obiectelor în spațiul alocat, acesta nu va putea susține examenul.
Probele încep la ora 9:00 și sunt monitorizate/înregistrate audio-video. Pentru redactarea lucrărilor scrise/rezolvarea subiectelor sunt prevăzute trei (3) ore, contorizate din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen. Beneficiază de timp suplimentar (cel mult două ore) candidații cărora li s-a aprobat solicitarea în acest sens de către comisiile județene, în concordanță cu Procedura de asigurare a condițiilor privind egalizarea șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare.
Rezultatele vor fi afișate marți, 7 iulie
Candidații vor folosi pentru rezolvarea subiectelor, numai cerneală sau pastă de culoare albastră iar pentru executarea schemelor și a desenelor vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică și Geografie candidații pot apela doar la instrumente de desen.Candidații eliminați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de Bacalaureat. Rezultatele vor fi comunicate marți, 7 iulie (până la ora 12:00).
Ulterior primei afișări, candidații pot solicita vizualizarea lucrării/lucrărilor proprii, în conformitate cu prevederile procedurii stabilite de către Comisia Națională de Bacalaureat și pot formula contestații. Depunerea contestațiilor nu este condiționată de vizualizarea lucrărilor. În aceeași măsură, vizualizarea lucrărilor nu obligă candidatul la depunerea contestației. De asemenea, vizualizarea lucrărilor are caracter strict informativ și nu implică recorectarea acestora.
Rezultatele finale, după contestații, vor fi afișate pe 13 iulie
În momentul vizualizării lucrării/lucrărilor, candidații minori trebuie să fie însoțiți obligatoriu de un părinte/reprezentant legal.
Comunicarea rezultatelor finale, după rezolvarea contestațiilor, se va face pe 13 iulie. Comunicarea rezultatelor, indiferent de etapă, se face anonimizat, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților.
Pentru a promova examenul, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții (cumulat): susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea, obținerea cel puțin a mediei 6 la probele scrise (media notelor obținute la probele scrise).
În zilele în care se desfășoară probele scrise, Ministerul Educației și Cercetării pune la dispoziția celor interesați, între orele 8:00 și 16:00 (excepție face ziua de vineri, 3 iulie, când intervalul de funcționare este cuprins între orele 8:00 și 14:00), linia TELVERDE 0800801100 pentru sesizarea eventualelor disfuncționalități privind organizarea/desfășurarea examenului.