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Drumuri naționale afectate și pene de curent în Caraș-Severin, după furtunile devastatoare

Copaci doborâți/Foto: ISU Caraș-Severin

Copaci doborâți/Foto: ISU Caraș-Severin

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 iul. 2026, 08:30

Fenomenele meteorologice severe produse în noaptea de miercuri spre joi au provocat probleme în județul Caraș-Severin, unde două drumuri naționale au fost afectate de copaci și aluviuni, iar mai multe localități au rămas fără energie electrică. Pompierii au intervenit și pentru evacuarea apei din locuințe și gospodării.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Caraș-Severin, traficul pe DN 67D, spre zona Șapte Izvoare, a fost blocat după ce aluviuni și copaci doborâți de vânt au ajuns pe carosabil.

De asemenea, în comuna Armeniș, circulația pe DN6 a fost restricționată în zona Piatra Scrisă, unde mai mulți copaci au fost puși la pământ de rafalele puternice și au blocat parțial șoseaua.

Mai multe localități au rămas fără energie electrică

Furtuna a produs avarii și la rețelele de distribuție a energiei electrice, alimentarea fiind întreruptă în localitățile Bozovici, Dalboșeț, Lăpușnicu Mare, Mehadia, Biniș, Doclin, Brezon și Forotic.

La ora 7:00, alimentarea nu fusese încă reluată pentru 485 de abonați din localitatea Forotic și pentru alți 555 de consumatori din cartierul Doman al municipiului Reșița.

Intervenții pentru evacuarea apei

Pompierii au intervenit și pentru înlăturarea efectelor ploilor torențiale în mai multe zone din județ. Astfel, au fost semnalate acumulări de apă de mică intensitate în patru imobile din stațiunea Băile Herculane, precum și în curtea unei gospodării din comuna Bozovici.

Autoritățile monitorizează în continuare situația din județ și intervin pentru îndepărtarea efectelor produse de vremea severă și pentru restabilirea alimentării cu energie electrică în zonele afectate.

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