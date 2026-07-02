Advertising
Advertising
Social· 1 min citire
Drumuri naționale afectate și pene de curent în Caraș-Severin, după furtunile devastatoare
Copaci doborâți/Foto: ISU Caraș-Severin
Fenomenele meteorologice severe produse în noaptea de miercuri spre joi au provocat probleme în județul Caraș-Severin, unde două drumuri naționale au fost afectate de copaci și aluviuni, iar mai multe localități au rămas fără energie electrică. Pompierii au intervenit și pentru evacuarea apei din locuințe și gospodării.
Citește și
- 09:55Furtunile pun România în alertă! IGSU le recomandă oamenilor să evite deplasările și activitățile în aer liber
- 09:28Loto 6/49 și Noroc, joi, 2 iulie 2026: Report cumulat de peste 8,3 milioane de euro
- 09:18Procedura legală în cazul mașinilor fără CASCO, avariate de furtună. Cum se obțin despăgubirile de la administrația locală
- 08:53Circulație restricționată pe Transalpina, după ploile torențiale. Aluviunile au acoperit carosabilul VIDEO
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News