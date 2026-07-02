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COD ROȘU de furtuni în județul Tulcea: sunt așteptate ploi torențiale și descărcărilor electrice
Furtună/ Arhivă foto
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis joi o avertizare Cod roșu de vreme severă pentru mai multe localități din județul Tulcea, unde sunt așteptate averse torențiale și frecvente descărcări electrice. Avertizarea este valabilă între orele 13:40 și 14:40.
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