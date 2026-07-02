Realitatea.NET
Social· 1 min citire

COD ROȘU de furtuni în județul Tulcea: sunt așteptate ploi torențiale și descărcărilor electrice

Furtună/ Arhivă foto

Furtună/ Arhivă foto

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 iul. 2026, 13:58

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis joi o avertizare Cod roșu de vreme severă pentru mai multe localități din județul Tulcea, unde sunt așteptate averse torențiale și frecvente descărcări electrice. Avertizarea este valabilă între orele 13:40 și 14:40.

Localitățile vizate de avertizare

Codul roșu vizează localitățile Baia, Casimcea, Stejaru și Beidaud, din județul Tulcea.

Potrivit meteorologilor, în intervalul menționat se vor semnala averse torențiale care vor acumula peste 25 de litri pe metru pătrat, însoțite de frecvente descărcări electrice.

Solul este deja saturat de apă

ANM atrage atenția că în zona avertizată s-au înregistrat, în ultimele ore, cantități de apă cuprinse între 25 și 40 de litri pe metru pătrat, ceea ce crește riscul producerii de acumulări importante de apă și al unor efecte asociate fenomenelor meteo severe.

Autoritățile recomandă populației să evite deplasările în timpul manifestării fenomenelor periculoase și să respecte indicațiile transmise de instituțiile abilitate.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

cod rosutulceaANMploi torentialedescărcări electricefurtuniinundatii

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe