Expediția ministrului Radu Miruță, în pantaloni scurți, la metrou. Imaginile, analizate de jurnalistul Realitatea PLUS Laurențiu Botin

Publicat 2 iul. 2026, 20:21 Sursă Realitatea PLUS

Radu Miruță a explorat tunelurile de metrou îmbrăcat în tricou și pantaloni scurți! Imaginile penibile cu ministrul Apărării au fost analizate de jurnalistul Realitatea PLUS Laurențiu Botin. Ce ar fi căutat de fapt Miruță în tunelurile Metrorex vedem chiar acum.

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