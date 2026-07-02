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Expediția ministrului Radu Miruță, în pantaloni scurți, la metrou. Imaginile, analizate de jurnalistul Realitatea PLUS Laurențiu Botin

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat2 iul. 2026, 20:21
SursăRealitatea PLUS

Radu Miruță a explorat tunelurile de metrou îmbrăcat în tricou și pantaloni scurți! Imaginile penibile cu ministrul Apărării au fost analizate de jurnalistul Realitatea PLUS Laurențiu Botin. Ce ar fi căutat de fapt Miruță în tunelurile Metrorex vedem chiar acum.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a fost surprins într-o ipostază neobișnuită, departe de costumul oficial și de protocolul cu care publicul este obișnuit să îl vadă. Îmbrăcat în pantaloni scurți și un tricou lejer, acesta a coborât în tunelurile metroului bucureștean pentru a inspecta efectele inundațiilor care au afectat grav circulația trenurilor.

Imaginile au fost analizate de jurnalistul Laurențiu Botin, care a comentat apariția ministrului într-o ținută complet diferită de cea asociată funcției pe care o ocupă. Vizita a avut loc după ce ploile abundente au inundat mai multe galerii ale metroului, transformând unele porțiuni într-un adevărat lac și blocând circulația unuia dintre cele mai importante mijloace de transport din Capitală.

Coborât în subteran pentru a vedea la fața locului amploarea pagubelor și modul în care se desfășoară intervențiile, Radu Miruță a atras atenția atât prin vestimentația aleasă pentru această inspecție neobișnuită.

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