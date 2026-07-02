Majorarea salariului minim poate duce la noi scumpiri la raf - REPORTAJ Realitatea PLUS

Publicat 2 iul. 2026, 18:43 Sursă Realitatea PLUS

Majorarea salariului minim poate duce la noi scumpiri la raft. Patronii au de gând să scumpească alimentele pentru a acoperi costurile cu angajații. Asta când deși ne pregătim de o inflație de aproape 11%, anunță BNR. Jurnalistul Realitatea PLUS, Cristiana Chițu, vine cu detalii.

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