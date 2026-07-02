Ministerul Muncii, măsuri pentru persoanele relocate din azilele din Bihor. Câți bani va aloca pentru îngrijirea lor

Publicat 2 iul. 2026, 17:46 Sursă Agerpres

Ministerul Muncii finalizează demersurile pentru promovarea, în cursul săptămânii viitoare, a Hotărârii de Guvern care va asigura alocarea a peste 19 milioane de lei din bugetul de stat către autoritățile administrației publice locale, pentru acoperirea cheltuielilor necesare îngrijirii celor 409 persoane relocate în urma intervenției DIICOT din județul Bihor, până la sfârșitul anului, a anunțat, joi, instituția.

Distribuie articolul