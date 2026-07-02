Acuzații dure după ororile din Bihor. Florin Manole: „Situația azilelor era cunoscută de autorități”

Fostul ministru al Sănătății, Florin Manole, lansează acuzații grave în scandalul azilelor groazei din județul Bihor, contrazicând declarațiile oficialilor locali. Acesta afirmă ferm că starea de fapt din aceste centre de plasament nu era un secret, ci o situație bine cunoscută la nivelul autorităților, existând deja numeroase date și avertismente publice care ar fi trebuit să declanșeze controale mult mai devreme.
Apar detalii revoltătoare din culisele anchetei care vizează căminele de bătrâni din județul Bihor. Invitat la „Interviurile Adevărul”, fostul ministru al Muncii, Florin Manole, a dezvăluit modul în care autoritățile locale au încercat să mușamalizeze realitatea din teren, transmițând rapoarte false către București.
Potrivit fostului demnitar, o primă evaluare realizată prin intermediul Prefecturii Bihor, în colaborare cu inspectorii de la Sănătate Publică, Asistență Socială și Protecția Consumatorilor, a fost trimisă la minister cu concluzia bizară că situația din centre este „în regulă”. Cu toate acestea, același document consemna, negru pe alb, o ilegalitate flagrantă: căminele funcționau pe șest, fără a deține acreditări sau licențe legale pentru a oferi servicii sociale.
„Cum poate să fie ceva perfect și bine dacă nu se respectă nicio normă legală?”, s-a întrebat retoric Florin Manole, subliniant că tocmai aceste contradicții majore l-au determinat să trimită Corpul de Control în județ.
Oameni mutați fără discernământ și transportați „ca o marfă”
Investigația Corpului de Control a scos la iveală abuzuri greu de imaginat. Inspectorii au constatat că persoanele vulnerabile erau mutate dintr-un loc în altul fără niciun fel de consimțământ, multe dintre ele fiind lipsite de discernământ și complet neajutorate.
Fostul ministru a folosit termeni duri pentru a descrie tratamentul aplicat beneficiarilor, precizând că aceștia erau transportați „ca o marfă”, dar fără a avea măcar documentele minime de însoțire care se aplică bunurilor comerciale. Mai mult, Manole a atras atenția că existența unui cimitir improvizat chiar în vecinătatea acelor clădiri ar fi trebuit să reprezinte un semnal de alarmă uriaș pentru orice instituție din județ, dovedind că realitatea din Bihor era, de fapt, de notorietate publică.
Trei miniștri au fost avertizați: „Nu a fost o problemă de capacitate, ci de interes”
Dezvăluirile arată că semnalele de alarmă au ajuns pe canale oficiale la cel puțin trei miniștri din Guvern înainte ca scandalul să explodeze în presă. Întrebat direct despre pasivitatea colegilor săi de la acea vreme, Florin Manole a evitat să dea verdicte în numele lor, subliniind doar că fiecare fost demnitar este responsabil pentru deciziile luate și trebuie să dea explicații public.
Fostul șef de la Muncă a demontat și scuza clasică a lipsei de locuri în sistemul de stat. Acesta a precizat că, imediat după începerea anchetei penale, toți bătrânii abuzați au fost preluați rapid și în siguranță de rețeaua publică de asistență socială. Din acest motiv, el consideră că statul avea resurse și logistică și înainte de declanșarea scandalului, însă a lipsit voința politică și administrativă. „Nu cred că a fost o problemă de capacitate a sistemului, ci una de interes și de respectare a drepturilor fundamentale ale acestor persoane”, a conchis Manole.
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