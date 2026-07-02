Acuzații dure după ororile din Bihor. Florin Manole: „Situația azilelor era cunoscută de autorități”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 iul. 2026, 16:40

Fostul ministru al Sănătății, Florin Manole, lansează acuzații grave în scandalul azilelor groazei din județul Bihor, contrazicând declarațiile oficialilor locali. Acesta afirmă ferm că starea de fapt din aceste centre de plasament nu era un secret, ci o situație bine cunoscută la nivelul autorităților, existând deja numeroase date și avertismente publice care ar fi trebuit să declanșeze controale mult mai devreme.

Distribuie articolul