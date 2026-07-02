Cât primești ca despăgubiri pentru locuința afectată de inundații, în funcție de materialele de construcție. Date de la platforma natională

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 iul. 2026, 17:32

Proprietarii de locuințe inundate în urma fenomenelor hidrometeorologice din ultimele zile pot notifica daunele prin sistemul digital al Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PADROM), pentru demararea procesului de despăgubire, potrivit unui comunicat al instituției.

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