Cât primești ca despăgubiri pentru locuința afectată de inundații, în funcție de materialele de construcție. Date de la platforma natională

Proprietarii de locuințe inundate în urma fenomenelor hidrometeorologice din ultimele zile pot notifica daunele prin sistemul digital al Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PADROM), pentru demararea procesului de despăgubire, potrivit unui comunicat al instituției.
'PADROM urmărește situația generată de fenomenele hidrometeorologice severe din ultimele zile, care au afectat numeroase zone ale țării, și face apel către toți proprietarii de locuințe afectați de inundații să notifice cât mai curând daunele suferite. Compania reconfirmă capacitatea de a răspunde prompt și eficient tuturor solicitărilor venite din partea asiguraților afectați', se menționează în comunicat.
Potrivit sursei citate, sistemul digital de gestionare a daunelor permite procesarea rapidă a dosarelor, reducând semnificativ birocrația și timpul de așteptare.
'Suntem alături de toate comunitățile afectate de inundațiile din această perioadă și le asigurăm că sprijinul nostru financiar este garantat pentru locuințele asigurate. Îi încurajăm pe toți cei care dețin o poliță PAD și au fost afectați de aceste inundații să anunțe daunele imediat, astfel încât procesul de despăgubire să poată începe fără întârziere. Rămânem un partener de încredere în fața riscurilor catastrofale', a declarat Nicoleta Radu, director general PADROM, citată în comunicat.
Valorile pentru despăgubiri
Polița PAD acoperă riscurile de inundații, cutremur și alunecări de teren, iar despăgubirea maximă este de 100.000 lei pentru locuințele din materiale rezistente, respectiv 50.000 lei pentru cele din paiantă sau chirpici.
'PADROM are la dispoziție fonduri proprii suficiente pentru acoperirea tuturor despăgubirilor necesare în urma acestor inundații, completate de cel mai mare program de reasigurare din Europa Centrală și de Est, în valoare de 1,86 miliarde de euro, pentru a garanta plățile tuturor despăgubirilor necesare', se mai precizează în comunicat.
PADROM este o societate de asigurare-reasigurare, cu capital privat, formată prin asocierea societăților de asigurare pentru încheierea de asigurări obligatorii de locuință, în conformitate cu prevederile Legii 260/2008. Conform prevederilor legii, PADROM administrează sistemul de asigurare obligatorie a locuințelor, care acoperă trei riscuri de bază specifice României: cutremur, inundații și alunecări de teren.