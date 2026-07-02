Copil român de 5 ani, salvat miraculos după ce a căzut de la etajul patru în Italia. Ce i-a redus impactul cu solul

Un băiat român în vârstă de doar 5 ani a supraviețuit unei căderi de la etajul al patrulea al unui bloc dintr-o localitate situată în zona metropolitană a orașului Milano, Italia. Incidentul, petrecut în dimineața zilei de 2 iulie 2026, i-a șocat atât pe locatarii din cartier, cât și pe echipele de intervenție, care au descris salvarea copilului drept una ieșită din comun.
Deși a căzut de la aproximativ 15 metri înălțime, micuțul a scăpat cu viață și, în mod surprinzător, medicii nu i-au descoperit fracturi.
Cum a supraviețuit copilul căderii de la etajul patru
Potrivit primelor informații, copilul se afla în apartamentul familiei sale, care locuiește de mai mulți ani în Rescaldina. Din cauze care urmează să fie stabilite de autorități, băiatul ar fi ajuns pe balconul locuinței și s-ar fi aplecat peste balustradă, pierzându-și echilibrul.
În timpul căderii, acesta a trecut prin mai multe rânduri de sfori pentru întins rufe montate la etajele inferioare. Firele au încetinit viteza de impact, reducând considerabil forța cu care copilul a ajuns la sol.
Salvatorii și martorii spun că acest detaliu a fost decisiv și i-a oferit șanse reale de supraviețuire, arată Corriere della Sera.
Transportat cu elicopterul la spital
La locul incidentului au intervenit rapid echipaje medicale, pompieri și carabinieri. După primele îngrijiri, copilul a fost transportat cu elicopterul la spitalul din Bergamo pentru investigații suplimentare.
Medicii au constatat că starea sa este stabilă și, în ciuda căderii de la mare înălțime, nu prezintă fracturi. Viața copilului nu este în pericol, iar prognosticul este favorabil.
Vecinii vorbesc despre un adevărat miracol
Locuitorii din zonă spun că au realizat gravitatea situației abia după ce au auzit sirenele ambulanțelor și ale echipajelor de intervenție.
Mulți dintre ei consideră că supraviețuirea copilului este aproape inexplicabilă, având în vedere înălțimea de la care a căzut. Oamenii spun că firele pentru întins rufe au făcut diferența dintre o tragedie și un deznodământ fericit.
Autoritățile continuă cercetările
Carabinierii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cum a fost posibil ca băiatul să ajungă în situația de a cădea de pe balcon.
Anchetatorii verifică toate circumstanțele producerii incidentului, în timp ce familia copilului trece prin momente extrem de dificile după sperietura provocată de accident.