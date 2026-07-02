Copil român de 5 ani, salvat miraculos după ce a căzut de la etajul patru în Italia. Ce i-a redus impactul cu solul

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 2 iul. 2026, 21:50

Un băiat român în vârstă de doar 5 ani a supraviețuit unei căderi de la etajul al patrulea al unui bloc dintr-o localitate situată în zona metropolitană a orașului Milano, Italia. Incidentul, petrecut în dimineața zilei de 2 iulie 2026, i-a șocat atât pe locatarii din cartier, cât și pe echipele de intervenție, care au descris salvarea copilului drept una ieșită din comun.

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