Cutremur în cea mai iubită destinație turistică a românilor. Revin temerile după seria de seisme de anul trecut

Publicat 2 iul. 2026, 20:53 Actualizat 2 iul. 2026, 21:07

Un cutremur cu magnitudinea de 5,2 pe scara Richter a fost înregistrat joi în Grecia, într-una dintre cele mai active regiuni seismice ale Europei. Seismul s-a produs în sud-estul Mării Egee și a fost resimțit inclusiv pe insula Rhodos.

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