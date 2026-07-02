Cutremur în cea mai iubită destinație turistică a românilor. Revin temerile după seria de seisme de anul trecut

Un cutremur cu magnitudinea de 5,2 pe scara Richter a fost înregistrat joi în Grecia, într-una dintre cele mai active regiuni seismice ale Europei. Seismul s-a produs în sud-estul Mării Egee și a fost resimțit inclusiv pe insula Rhodos.
Mișcarea tectonică este cea mai recentă dintr-o serie de cutremure care au afectat Grecia în ultimele luni, într-o zonă aflată permanent sub supravegherea specialiștilor din cauza activității seismice intense.
Epicentrul a fost în apropierea insulei Karpathos
Potrivit datelor disponibile, cutremurul s-a produs la ora 14.06, în apropierea insulei Karpathos, la doar patru kilometri de coasta sud-estică a acesteia.
Seismul a avut loc la o adâncime de 13 kilometri și a fost resimțit și pe insula Rhodos, aflată în apropiere.
Grecia rămâne cea mai activă zonă seismică din Europa
Poziționarea Greciei la contactul dintre placa tectonică africană și cea eurasiatică face ca această țară să fie cea mai expusă activității seismice din Europa.
Specialiștii estimează că aproximativ jumătate din energia seismică eliberată pe continent provine din această regiune. Din acest motiv, cutremurele sunt frecvente, în special în sudul și vestul Greciei, în insulele din Marea Egee și în apropierea insulei Creta.
Din cauza riscului ridicat, activitatea tectonică din zonă este monitorizată în permanență de institutele seismologice.
Roiul seismic din Santorini a pus autoritățile în alertă
Începutul anului 2025 a fost marcat de un fenomen fără precedent în zona insulei Santorini, unde au fost înregistrate zeci de mii de cutremure într-un interval de numai câteva săptămâni.
Autoritățile elene au instituit atunci starea de urgență, au închis școlile și au restricționat accesul în anumite zone considerate vulnerabile. Totodată, mii de localnici și turiști au decis să părăsească insula din motive de siguranță.
Studiile realizate ulterior au arătat că roiul seismic a fost provocat de o intruziune de magmă în scoarța terestră, fenomen care a declanșat o activitate tectonică intensă, fără a fi urmat însă de o erupție vulcanică.
Seismele continuă și în 2026
Și în acest an, Grecia a înregistrat numeroase cutremure de intensitate redusă și moderată, cele mai multe fiind localizate în Marea Egee, în apropierea insulei Creta, în zona Insulelor Ionice și în centrul țării.
Deși majoritatea acestor mișcări tectonice nu provoacă pagube importante, ele sunt urmărite permanent de seismologi, întrucât regiunea este considerată una dintre cele mai expuse riscului seismic din întregul bazin mediteranean.