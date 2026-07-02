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Extern· 1 min citire
Un copil de 11 ani a UCIS 9 călugări cu mașina furată de acasă
Călugări morți
Publicat2 iul. 2026, 21:08
Actualizat2 iul. 2026, 22:12
SursăRealitatea PLUS
Tragedie de neimaginat în Thailanda. Un băiat de 11 ani a ucis nouă călugări cu camioneta tatălui său. Imagini și informații care pot afecta emoțional în mod special minorii.
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