Un copil de 11 ani a UCIS 9 călugări cu mașina furată de acasă

Publicat 2 iul. 2026, 21:08 Actualizat 2 iul. 2026, 22:12 Sursă Realitatea PLUS

Tragedie de neimaginat în Thailanda. Un băiat de 11 ani a ucis nouă călugări cu camioneta tatălui său. Imagini și informații care pot afecta emoțional în mod special minorii.

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