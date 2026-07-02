Realitatea.NET
Extern· 1 min citire

Un copil de 11 ani a UCIS 9 călugări cu mașina furată de acasă

Călugări morți

Călugări morți

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat2 iul. 2026, 21:08
Actualizat2 iul. 2026, 22:12
SursăRealitatea PLUS

Tragedie de neimaginat în Thailanda. Un băiat de 11 ani a ucis nouă călugări cu camioneta tatălui său. Imagini și informații care pot afecta emoțional în mod special minorii.

9 călugări uciși de un băiat de 11 ani

Imaginile arată cum mașina condusă de băiatul de 11 ani spulberă grupul de 30 călugări care participau la o procesiune.

Potrivit presei, acesta ar fi luat camioneta tatălui său fără permisiune și ar fi pierdut controlul.

Poliția a anunțat că băiatul a fost reținut și va fi interogat în prezența angajaților Protecției Copilului.

Autoritățile thailandeze investighează în continuare circumstanțele în care s-a produs accidentul.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

calugari morticopil la volan

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe