Accident cu ATV-ul. Doi soți iranieni au fost răniți după ce s-au răsturnat pe un drum forestier

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 2 iul. 2026, 17:30

Un accident cu ATV-ul s-a produs în zona Poiana Muierii, pe raza localității Eșelnița, județul Mehedinți. Două persoane, soț și soție, au fost rănite după ce vehiculul cu care se deplasau s-a răsturnat pe un drum forestier. La fața locului au intervenit echipaje de pompieri, SMURD, Serviciul de Ambulanță și Salvamont, iar polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările producerii incidentului.

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