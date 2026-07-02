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Locale· 1 min citire
Accident cu ATV-ul. Doi soți iranieni au fost răniți după ce s-au răsturnat pe un drum forestier
Accident cu ATV-ul
Un accident cu ATV-ul s-a produs în zona Poiana Muierii, pe raza localității Eșelnița, județul Mehedinți. Două persoane, soț și soție, au fost rănite după ce vehiculul cu care se deplasau s-a răsturnat pe un drum forestier. La fața locului au intervenit echipaje de pompieri, SMURD, Serviciul de Ambulanță și Salvamont, iar polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările producerii incidentului.
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