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Accident cu ATV-ul. Doi soți iranieni au fost răniți după ce s-au răsturnat pe un drum forestier

Accident cu ATV-ul

Accident cu ATV-ul

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 2 iul. 2026, 17:30

Un accident cu ATV-ul s-a produs în zona Poiana Muierii, pe raza localității Eșelnița, județul Mehedinți. Două persoane, soț și soție, au fost rănite după ce vehiculul cu care se deplasau s-a răsturnat pe un drum forestier. La fața locului au intervenit echipaje de pompieri, SMURD, Serviciul de Ambulanță și Salvamont, iar polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările producerii incidentului.

Doi turiști din Iran au fost implicați în accident

Potrivit primelor informații, victimele sunt doi turiști din Iran, soț și soție, care se aflau într-o plimbare cu ATV-ul în zona turistică Poiana Muierii din Eșelnița.

La un moment dat, din cauze care urmează să fie stabilite de anchetatori, ATV-ul s-a răsturnat pe drumul forestier, iar cei doi au suferit mai multe răni.

Intervenție rapidă a echipajelor de salvare

Imediat după apelul la numărul unic de urgență 112, în zonă au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție.

Pompierii din cadrul Secției Orșova au intervenit cu o autospecială de primă intervenție și comandă și cu o ambulanță SMURD. La locul accidentului au ajuns și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean, precum și salvamontiști, având în vedere că incidentul s-a produs într-o zonă greu accesibilă.

Victimele erau conștiente și cooperante

La sosirea echipajelor de salvare, cei doi turiști erau conștienți și cooperanți, însă prezentau traumatisme care au necesitat evaluare medicală.

După acordarea primului ajutor la fața locului, victimele au fost preluate de echipajele medicale pentru investigații și îngrijiri de specialitate.

Autoritățile nu au oferit, până în acest moment, informații privind gravitatea leziunilor suferite.

Poliția a deschis o anchetă.

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