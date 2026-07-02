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Locale· 1 min citire
Accident rutier grav în Galați. Un microbuz a luat foc după ce s-a ciocnit cu un TIR
FOTO: Monitorul de Galati
Un accident rutier grav a avut loc joi dimineață, în municipiul Galați. Un microbuz, în care se aflau trei persoane, a luat foc după ce s-a ciocnit violent cu un TIR.
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