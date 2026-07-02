Canicula lovește din nou. Un bărbat din Iași a ajuns în stare gravă la spital, cu 40 de grade temperatură corporală

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 iul. 2026, 14:06

Canicula continuă să facă victime în România. Un bărbat a ajuns în stare gravă la Unitatea de Primire a Urgențelor din cadrul Spitalului „Sf. Spiridon” din Iași, după ce a fost găsit inconștient în locuința sa, având o temperatură corporală de 40 de grade. Medicii suspectează un șoc hipertermic, pe fondul expunerii prelungite la temperaturi extreme.

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