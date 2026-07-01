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Femeie de 74 de ani, în stare gravă după ce a fost înjunghiată în propria locuință. Poliția a deschis o anchetă pentru tentativă de omor

Poliție

Poliție

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 1 iul. 2026, 21:51

Momente de groază într-o localitate din județul Buzău, unde o femeie în vârstă de 74 de ani a fost victima unui atac violent chiar în propria locuință. Pensionara a fost găsită cu multiple răni provocate prin înjunghiere și a fost transportată de urgență la Spitalul Județean Buzău, unde medicii au reușit să îi stabilizeze starea.

Incidentul s-a petrecut în satul Vâlcele, din comuna Ulmeni, iar cazul este anchetat de polițiști și procurori, arată buzau.net.

Vecinii au alertat autoritățile prin 112

Alarma a fost dată în cursul după-amiezii, după ce mai mulți vecini, îngrijorați că femeia nu mai răspundea și locuia singură, au intrat în locuință și au descoperit-o grav rănită.

La fața locului a intervenit un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean, care a constatat că victima prezenta cinci plăgi înjunghiate, localizate în zona gâtului și a spatelui.

Medicii au reușit să o stabilizeze

În momentul în care a fost preluată de echipajul medical, femeia era conștientă. Totuși, din cauza leziunilor suferite, starea sa s-a deteriorat rapid după sosirea la Unitatea de Primiri Urgențe, unde și-a pierdut cunoștința.

Cadrele medicale au intervenit de urgență și au reușit să o stabilizeze. Potrivit ultimelor informații, pacienta rămâne internată în Secția de Chirurgie, unde este monitorizată și primește tratamentul necesar.

Anchetatorii iau în calcul o tentativă de omor

În paralel cu intervenția medicală, oamenii legii au demarat cercetările pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs atacul.

Surse apropiate anchetei indică faptul că victima ar fi reușit să le ofere anchetatorilor informații despre persoana care ar fi agresat-o înainte ca starea sa să se agraveze.

Polițiștii desfășoară audieri și verificări pentru identificarea și tragerea la răspundere a autorului, iar dosarul este instrumentat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă de omor.

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