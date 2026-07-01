Femeie de 74 de ani, în stare gravă după ce a fost înjunghiată în propria locuință. Poliția a deschis o anchetă pentru tentativă de omor

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 1 iul. 2026, 21:51

Momente de groază într-o localitate din județul Buzău, unde o femeie în vârstă de 74 de ani a fost victima unui atac violent chiar în propria locuință. Pensionara a fost găsită cu multiple răni provocate prin înjunghiere și a fost transportată de urgență la Spitalul Județean Buzău, unde medicii au reușit să îi stabilizeze starea.

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