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Locale· 2 min citire
Femeie de 74 de ani, în stare gravă după ce a fost înjunghiată în propria locuință. Poliția a deschis o anchetă pentru tentativă de omor
Poliție
Momente de groază într-o localitate din județul Buzău, unde o femeie în vârstă de 74 de ani a fost victima unui atac violent chiar în propria locuință. Pensionara a fost găsită cu multiple răni provocate prin înjunghiere și a fost transportată de urgență la Spitalul Județean Buzău, unde medicii au reușit să îi stabilizeze starea.
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