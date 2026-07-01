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Locale· 1 min citire
Circulația tramvaielor pe linia 41 a fost reluată. Linia navetă de autobuze 641, menținută până la reluarea ritmicității
FOTO: Arhivă
Circulația tramvaielor pe linia 41 a fost reluată, începând cu ora 9:00, pe traseul obișnuit, potrivit unui anunț făcut de Societatea de Transport București.
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