Circulația tramvaielor pe linia 41 a fost reluată. Linia navetă de autobuze 641, menținută până la reluarea ritmicității

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 iul. 2026, 09:50

Circulația tramvaielor pe linia 41 a fost reluată, începând cu ora 9:00, pe traseul obișnuit, potrivit unui anunț făcut de Societatea de Transport București.

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