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Locale· 1 min citire

Circulația tramvaielor pe linia 41 a fost reluată. Linia navetă de autobuze 641, menținută până la reluarea ritmicității

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 iul. 2026, 09:50

Circulația tramvaielor pe linia 41 a fost reluată, începând cu ora 9:00, pe traseul obișnuit, potrivit unui anunț făcut de Societatea de Transport București.

Reprezentanții STB au transmis că până la reluarea ritmicității se menține în circulația linia navetă de autobuze 641.

Vă reamintim că circulația mai multor linii de transport public în București a fost afectată miercuri dimineața de acumulările de apă, avariile produse la rețeaua de contact și obstacolele apărute pe carosabil, urmare a fenomenelor meteorologice severe din ultimele ore.

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