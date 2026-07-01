Tragedie pe șosea în Suceava. Un tânăr de 24 de ani a murit, iar alți doi bărbați au ajuns la spital

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 iul. 2026, 08:34

Un accident rutier grav s-a produs miercuri, pe raza localității Todirești, din județul Suceava. În coliziune au fost implicate un autoturism și un autocamion. În urma impactului, un tânăr de 24 de ani a murit, iar alți doi bărbați au fost transportați la spital.

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