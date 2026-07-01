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Tragedie pe șosea în Suceava. Un tânăr de 24 de ani a murit, iar alți doi bărbați au ajuns la spital

Accident în Botoșani/ Sursa foto: Botosaninews.ro

Accident în Botoșani/ Sursa foto: Botosaninews.ro

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 iul. 2026, 08:34

Un accident rutier grav s-a produs miercuri, pe raza localității Todirești, din județul Suceava. În coliziune au fost implicate un autoturism și un autocamion. În urma impactului, un tânăr de 24 de ani a murit, iar alți doi bărbați au fost transportați la spital.

Accident între un autoturism și un autocamion, în Todirești

Accidentul a avut loc miercuri, pe raza localității Todirești, din județul Suceava. Potrivit primelor informații, în evenimentul rutier au fost implicate un autoturism și un autocamion.

La fața locului au intervenit pompierii militari cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD. Intervenția a fost sprijinită și de trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.

În autoturism se aflau trei bărbați care au fost preluați de cadrele medicale și paramedicale. Una dintre victime era în stop cardio-respirator, iar echipajele de intervenție au început imediat manevrele de resuscitare. Din nefericire, după finalizarea protocolului medical, bărbatul, în vârstă de 24 de ani, a fost declarat decedat.

Doi răniți au fost transportați la spital

Ceilalți doi bărbați răniți erau conștienți și cooperanți. Aceștia au suferit diferite traumatisme și au fost transportați la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate. Polițiștii urmează să stabilească în ce împrejurări s-a produs accidentul.

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