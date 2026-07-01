Haos în Capitală. Străzile s-au transformat în râuri

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 iul. 2026, 09:12

Bucureștiul este paralizat în urma ploilor torențiale care au căzut noaptea trecută. Principalele artere din capitala României sunt inundate, iar una dintre cele mai afectate este Șoseaua Pantelimon, unde toate benzile de circulație au fost acoperite de apă. Situații similare au fost semnalate și în alte zone ale Bucureștiului, inclusiv în Piața Victoriei și în Sectorul 2.

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