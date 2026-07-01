Advertising
Advertising
Locale· 1 min citire
Haos în Capitală. Străzile s-au transformat în râuri
FOTO: Inquam/Octav Ganea
Bucureștiul este paralizat în urma ploilor torențiale care au căzut noaptea trecută. Principalele artere din capitala României sunt inundate, iar una dintre cele mai afectate este Șoseaua Pantelimon, unde toate benzile de circulație au fost acoperite de apă. Situații similare au fost semnalate și în alte zone ale Bucureștiului, inclusiv în Piața Victoriei și în Sectorul 2.
Citește și
- 09:29Accident grav pe DN 1. Șase persoane au fost implicate, între care patru copii, iar circulația este complet blocată
- 08:34Tragedie pe șosea în Suceava. Un tânăr de 24 de ani a murit, iar alți doi bărbați au ajuns la spital
- 18:29Protest mai puțin obișnuit. Trupul unui bărbat mort a fost adus la primărie în semn de revoltă
- 15:23Doi bărbați, internați în stare de comă la spitalul din Botoșani, pe fondul valului de caniculă
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News