Realitatea.NET
Locale· 1 min citire

Haos în Capitală. Străzile s-au transformat în râuri

FOTO: Inquam/Octav Ganea

FOTO: Inquam/Octav Ganea

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 iul. 2026, 09:12

Bucureștiul este paralizat în urma ploilor torențiale care au căzut noaptea trecută. Principalele artere din capitala României sunt inundate, iar una dintre cele mai afectate este Șoseaua Pantelimon, unde toate benzile de circulație au fost acoperite de apă. Situații similare au fost semnalate și în alte zone ale Bucureștiului, inclusiv în Piața Victoriei și în Sectorul 2.

Precipitațiile abundente, asociate fenomenelor meteorologice pentru care a fost emis un cod roșu de vreme severă, au depășit capacitatea sistemelor de canalizare, ceea ce a dus la acumulări importante de apă pe carosabil.

În urma inundațiilor, traficul rutier s-a desfășurat cu dificultate pe mai multe artere, iar circulația unor mijloace de transport public a fost afectată temporar. Autoritățile au intervenit pentru evacuarea apei și gestionarea efectelor produse de furtună.

Citește și Staţia de metrou Piaţa Victoriei 2, închisă temporar după ce a fost inundată.

Până la această oră, autoritățile nu au prezentat un bilanț complet privind pagubele produse de fenomenele meteorologice.

Situația rămâne în dinamică, iar echipele de intervenție continuă acțiunile în zonele afectate.

Citete și Bucureștenii, prinși în haosul de după furtună: trafic paralizat și transport public dat peste cap

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

ploi torentialecapitalainundatii

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Locale

Mai Multe