Tânăr din Botoșani, găsit inconștient într-o baltă de sânge. A ajuns în stare gravă la spital după ce a spart un geam cu pumnul

Un bărbat de 36 de ani din Botoșani a ajuns în stare critică la spital, după un gest care i-a pus viața în pericol. Acesta a lovit cu pumnul un geam, iar cioburile i-au provocat răni grave la antebrațul stâng. Mama lui l-a găsit inconștient, într-o baltă de sânge, și a sunat imediat la 112. Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional!
Incidentul a avut loc după ce bărbatul de 36 de ani a lovit cu pumnul un geam. În urma impactului, cioburile de sticlă i-au provocat răni adânci la antebrațul stâng.
Mama sa a fost cea care l-a găsit zăcând inconștient, într-o baltă de sânge. Speriată de starea în care se afla fiul ei, femeia a sunat de urgență la 112 și a cerut ajutor.
Un echipaj medical a ajuns rapid la locuință și l-a preluat pe bărbat în stare de comă profundă.
Răni grave la antebraț și hemoragie masivă
Potrivit medicilor, rănile suferite au fost extrem de grave. Cioburile i-au perforat antebrațul stâng în mai multe zone și i-au provocat o hemoragie masivă, scrie presa locala.
“Plăgile extrem de adânci i-au secționat complet artera brahială, provocând o hemoragie masivă”, a precizat un medic din cadrul UPU-SMURD.
Bărbatul a fost transportat de urgență la Unitatea de Primiri Urgențe, însă starea sa s-a agravat rapid din cauza pierderii mari de sânge.
Stop cardio-respirator la Urgențe
Ajuns la UPU, organismul bărbatului a cedat, iar acesta a intrat în stop cardio-respirator chiar sub ochii cadrelor medicale.
Medicii au intervenit imediat și au reușit să îl resusciteze. După stabilizarea temporară, a fost luată decizia transferului de urgență la Iași, la un centru de chirurgie cardiovasculară.
Starea pacientului era considerată critică, iar intervenția de specialitate nu mai putea fi amânată.
Transfer de urgență la Iași
Bărbatul a fost transportat în cursul nopții de un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă din Botoșani. Acesta a ajuns la spitalul din Iași la ora 01:50 dimineața.
Pacientul a fost dus direct în sala de chirurgie vasculară. Medicii ieșeni au constatat că acesta avea o plagă complexă la membrul superior, cu afectare vasculară, dar și un stop cardio-respirator resuscitat.
Intervenția chirurgicală a fost decisivă pentru salvarea mâinii.
Bărbatul a scăpat momentan de amputație
Medicii au reușit să îi opereze mâna, iar bărbatul a scăpat, pentru moment, de amputație. Cu toate acestea, starea lui rămâne gravă.
Pacientul se află în prezent în secția de Terapie Intensivă. Este sedat și intubat, iar medicii continuă să îl monitorizeze.
Evoluția sa va fi urmărită în continuare, având în vedere gravitatea rănilor și pierderea masivă de sânge.
Poliția verifică împrejurările incidentului
Polițiștii au început verificările pentru a stabili exact cum s-a produs incidentul.
Din primele informații, ar fi vorba despre un gest auto-provocat. Autoritățile au precizat că, până acum, nu au rezultat fapte de natură penală sau contravențională.