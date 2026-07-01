Tânăr din Botoșani, găsit inconștient într-o baltă de sânge. A ajuns în stare gravă la spital după ce a spart un geam cu pumnul

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 iul. 2026, 12:56

Un bărbat de 36 de ani din Botoșani a ajuns în stare critică la spital, după un gest care i-a pus viața în pericol. Acesta a lovit cu pumnul un geam, iar cioburile i-au provocat răni grave la antebrațul stâng. Mama lui l-a găsit inconștient, într-o baltă de sânge, și a sunat imediat la 112. Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional!

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