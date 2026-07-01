Copacii, „infrastructura” de care Bucureștiul are nevoie în verile tot mai fierbinți

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 iul. 2026, 13:21

Verile din București nu mai înseamnă doar câteva zile greu de suportat. Orașul intră tot mai des în perioade lungi de caniculă, urmate de episoade de ploi puternice și furtuni. Într-un oraș dens construit, cu mult asfalt, beton, parcări și trotuare expuse direct soarelui, arborii nu mai pot fi tratați ca elemente de decor. Ei fac parte din infrastructura de adaptare climatică a orașului.

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