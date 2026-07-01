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Locale· 1 min citire
Femeie de 45 de ani din Năvodari, dată dispărută. Poliția cere sprijinul populației pentru găsirea Cristinei
Femeie dispărută
Autoritățile desfășoară căutări pentru găsirea unei femei din județul Constanța, care a fost dată dispărută după ce a plecat de la domiciliu și nu s-a mai întors.
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