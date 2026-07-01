Realitatea.NET
Locale· 1 min citire

Femeie de 45 de ani din Năvodari, dată dispărută. Poliția cere sprijinul populației pentru găsirea Cristinei

Femeie dispărută

Femeie dispărută

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 1 iul. 2026, 21:22

Autoritățile desfășoară căutări pentru găsirea unei femei din județul Constanța, care a fost dată dispărută după ce a plecat de la domiciliu și nu s-a mai întors.

Persoana dispărută este Țucă Cristina Mihaela, în vârstă de 45 de ani, născută la data de 14 mai 1981, în municipiul Constanța. Aceasta are domiciliul în orașul Năvodari.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, femeia a plecat voluntar de la locuința sa în cursul zilei de 1 iulie 2026, iar de atunci nu a mai revenit și nu a mai putut fi contactată.

În prezent, polițiștii desfășoară verificări pentru stabilirea traseului urmat și pentru identificarea persoanei dispărute.

Apel către populație

Autoritățile solicită sprijinul cetățenilor care ar putea deține informații utile despre locul în care s-ar afla femeia.

Oricine a văzut-o sau poate oferi date care să contribuie la găsirea acesteia este rugat să contacteze de urgență cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112.

Fiecare informație poate fi importantă pentru localizarea în siguranță a persoanei dispărute.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

femeie disparutadisparitie navodariNăvodari

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Locale

Mai Multe