Gestul terifiant al unei mame. A încercat să-și sufoce bebelușul de față cu soțul său

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 1 iul. 2026, 18:41

Caz șocant la Vrancea. O mamă a încercat să-și sufoce propriul bebeluș sub privirile tatălui care nu ar fi intervenit. Informații cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii!

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