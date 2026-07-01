Advertising
Advertising
Locale· 1 min citire
Gestul terifiant al unei mame. A încercat să-și sufoce bebelușul de față cu soțul său
Bebeluș
Caz șocant la Vrancea. O mamă a încercat să-și sufoce propriul bebeluș sub privirile tatălui care nu ar fi intervenit. Informații cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii!
Citește și
- 14:53Alertă în județul Tulcea pe fondul războiului din Ucraina. Autoritățile au emis un nou mesaj RO-Alert
- 13:21Copacii, „infrastructura” de care Bucureștiul are nevoie în verile tot mai fierbinți
- 12:56Tânăr din Botoșani, găsit inconștient într-o baltă de sânge. A ajuns în stare gravă la spital după ce a spart un geam cu pumnul
- 12:51Mare atenție, șoferi! Circulație resticționată pe Bulevardul Basarabia, după ce structura unei galerii de termoficare s-a surpat
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News