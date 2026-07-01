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Gestul terifiant al unei mame. A încercat să-și sufoce bebelușul de față cu soțul său

Bebeluș

Bebeluș

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 1 iul. 2026, 18:41

Caz șocant la Vrancea. O mamă a încercat să-și sufoce propriul bebeluș sub privirile tatălui care nu ar fi intervenit. Informații cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii!

O mamă a încercat să-și sufoce copilul sub privirile tatălui

Și mai halucinant este faptul că tatăl, militar de profesie ar fi fost obișnuit să asiste la abuzuri fără să intervină deși vedea și auzea totul.

Procurorii spun că lipsa sa de interes ar fi încurajat și mai tare mama să recurgă la gesturi extreme.

Din fericire, bebelușul a supraviețuit iar ambii părinți au fost arestați preventiv pentru 30 de zile.

Mama s-a ales cu dosar penal pentru tentativă de omor calificat iar tatăl pentru complicitate la omor.

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