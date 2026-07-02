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Județul Olt, măturat de furtuni. Mai multe gospodării au fost inundate – FOTO

FOTO: Colaj Realitatea.NET

FOTO: Colaj Realitatea.NET

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 iul. 2026, 12:17

Mai multe gospodării din județul Olt au fost inundate în urma furtunilor și a ploilor torențiale din noaptea de joi spre vineri. Pompierii au intervenit pentru evacuarea apei în localitățile Slatina, Caracal, Piatra-Olt, Drăghiceni, Poboru și Colonești.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Olt a anunțat că în localitățile Piatra-Olt și Colonești au fost afectate trei locuințe, iar în municipiul Caracal a fost inundat un beci.

”Misiunea care a necesitat o alocare importată de resurse a fost în localitatea Colonești, ca urmare a creșterii debitul și nivelului râului Vedița.

La locul evenimentului au acționat echipaje din cadrul Stației Scornicești și Detașamentului, cu motopompe și autospeciale de stingere prevăzute cu accesorii pentru evacuarea apei.

În urma evenimentului au fost afectate trei gospodării (2 locuințe și 5 anexe gospodărești), misiunea fiind finalizată în jurul orei 10.30”, au spus reprezentanți ISU.

Mai mult, ei au transmis o serie de recomandări pentru cetățeni:

  • urmăriți avertizările și informările transmise de autorități;

  • evitați deplasările în zonele afectate de inundații și nu traversați cursuri de apă sau drumuri acoperite de apă;

  • dacă vă aflați în pericol, apelați numărul unic 112.

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