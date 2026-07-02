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Locale· 1 min citire
Județul Olt, măturat de furtuni. Mai multe gospodării au fost inundate – FOTO
FOTO: Colaj Realitatea.NET
Mai multe gospodării din județul Olt au fost inundate în urma furtunilor și a ploilor torențiale din noaptea de joi spre vineri. Pompierii au intervenit pentru evacuarea apei în localitățile Slatina, Caracal, Piatra-Olt, Drăghiceni, Poboru și Colonești.
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