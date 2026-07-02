Accident grav pe DN72, în Prahova. Șase autovehicule implicate, două persoane au fost rănite

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 2 iul. 2026, 16:56

Un accident rutier în care au fost implicate șase autovehicule s-a produs joi după-amiază pe Drumul Național 72, în județul Prahova. Două persoane au fost rănite în urma impactului, iar circulația în zona localității Ariceștii Rahtivani se desfășoară cu restricții, în timp ce polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea cauzelor producerii accidentului.

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