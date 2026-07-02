Accident grav pe DN72, în Prahova. Șase autovehicule implicate, două persoane au fost rănite

Un accident rutier în care au fost implicate șase autovehicule s-a produs joi după-amiază pe Drumul Național 72, în județul Prahova. Două persoane au fost rănite în urma impactului, iar circulația în zona localității Ariceștii Rahtivani se desfășoară cu restricții, în timp ce polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea cauzelor producerii accidentului.
Coliziune între șase autovehicule pe DN72
Evenimentul rutier a avut loc pe DN72, pe tronsonul care leagă municipiile Ploiești și Târgoviște, în afara localității Ariceștii Rahtivani.
Potrivit informațiilor furnizate de autorități, în accident au fost implicate patru autoutilitare și două autoturisme, conduse de șoferi cu vârste cuprinse între 25 și 60 de ani.
Circumstanțele exacte în care s-a produs coliziunea urmează să fie stabilite în urma anchetei desfășurate de polițiști.
Două persoane au fost transportate pentru îngrijiri medicale
În urma impactului, un bărbat în vârstă de 43 de ani, aflat la volanul unuia dintre autovehicule, și o tânără de 24 de ani, pasageră într-un autoturism, au suferit răni.
La fața locului au intervenit echipaje medicale care le-au acordat primul ajutor, după care victimele au fost transportate la spital pentru investigații și tratament de specialitate.
Starea acestora nu a fost comunicată oficial până în acest moment.
Toți șoferii au fost testați
Polițiștii au efectuat verificări asupra tuturor celor șase conducători auto implicați în accident.
Testările cu aparatul etilotest și cele pentru depistarea consumului de substanțe psihoactive au avut rezultate negative, ceea ce înseamnă că niciunul dintre șoferi nu se afla sub influența alcoolului sau a drogurilor în momentul producerii accidentului.
Trafic restricționat pe DN72
Circulația rutieră în zona accidentului a fost restricționată pentru a permite intervenția echipajelor de urgență, efectuarea cercetării la fața locului și îndepărtarea autovehiculelor avariate de pe carosabil.
Polițiștii le recomandă șoferilor să circule cu prudență și să respecte indicațiile echipajelor aflate în teren până la reluarea traficului în condiții normale.
Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte care au dus la producerea accidentului.