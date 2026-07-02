Mister în aeroport. O mașină abandonată de șase ani a acumulat taxe de parcare de peste 35.000 de dolari

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 2 iul. 2026, 23:58

Un autoturism abandonat în parcarea Aeroportului Internațional Galeão din Rio de Janeiro a devenit unul dintre cele mai neobișnuite cazuri investigate de autoritățile braziliene. Vehiculul se află în același loc de aproximativ șase ani, iar taxele de staționare au depășit deja 35.000 de dolari, fără ca proprietarul să fi fost identificat.

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