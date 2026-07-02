Mister în aeroport. O mașină abandonată de șase ani a acumulat taxe de parcare de peste 35.000 de dolari

Un autoturism abandonat în parcarea Aeroportului Internațional Galeão din Rio de Janeiro a devenit unul dintre cele mai neobișnuite cazuri investigate de autoritățile braziliene. Vehiculul se află în același loc de aproximativ șase ani, iar taxele de staționare au depășit deja 35.000 de dolari, fără ca proprietarul să fi fost identificat.
Cazul a stârnit interesul presei locale, atât din cauza valorii datoriei acumulate, cât și a numeroaselor semne de întrebare legate de dispariția proprietarului, arată Yahoo Autos.
Un Honda Civic abandonat fără nicio explicație
Autoturismul este un Honda Civic EX-L Coupé, fabricat în 2008, un model rar întâlnit în Brazilia, deoarece nu a fost comercializat oficial pe această piață.
Vehiculul a fost descoperit în parcarea Terminalului 2 al aeroportului, într-o stare avansată de degradare. Caroseria este afectată de rugină, anvelopele sunt complet dezumflate, iar plăcuțele de înmatriculare lipsesc.
Cel mai neobișnuit detaliu este faptul că cheile au rămas pe scaunul șoferului, de parcă proprietarul ar fi coborât pentru câteva minute și nu s-ar mai fi întors niciodată.
Indiciile duc către un traseu internațional
Documentele și obiectele găsite în interiorul mașinii sugerează că autoturismul ar fi avut un parcurs complex înainte de a ajunge în Brazilia.
Potrivit informațiilor apărute în presa locală, vehiculul ar fi fost înmatriculat inițial în statul american New York, după care ar fi tranzitat mai multe țări din America Centrală, înainte de a ajunge la Rio de Janeiro, parcurgând peste 15.000 de kilometri.
Anchetatorii au descoperit inclusiv o amendă emisă în anul 2019, ceea ce indică faptul că mașina era încă folosită cu puțin timp înainte de a fi abandonată definitiv.
Taxele de parcare depășesc valoarea mașinii
După mai bine de 2.100 de zile petrecute în parcarea aeroportului, costurile de staționare au continuat să crească zilnic.
Estimările arată că suma datorată depășește în prezent 35.000 de dolari, valoare mult mai mare decât prețul actual al autoturismului pe piața second-hand.
De ce nu poate fi ridicată mașina
Deși automobilul ocupă de ani de zile un loc de parcare, autoritățile nu îl pot ridica sau valorifica din cauza unor proceduri juridice complexe.
Potrivit informațiilor apărute în presa braziliană, statutul administrativ al aeroportului și legislația privind protecția datelor personale împiedică identificarea rapidă a proprietarului și finalizarea formalităților necesare pentru declararea vehiculului ca abandonat.
Până la clarificarea situației juridice, mașina rămâne în continuare în parcarea aeroportului, unde a devenit o adevărată curiozitate pentru angajați și călători. Dacă proprietarul nu va fi găsit, este posibil ca autoturismul să rămână acolo încă mulți ani.