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Extern· 1 min citire
Germania acuză Kievul de legături cu sabotarea gazoductului Nord Stream. Un prim suspect pus sub acuzare
Conducta Nord Stream (Profimedia)
Publicat2 iul. 2026, 23:54
Actualizat2 iul. 2026, 23:53
Germania a pus sub acuzare un cetățean ucrainean, pentru rolul său în sabotarea conductelor Nord Stream în 2022, iar procurorii indica faptul că acesta ar fi acțiuonat „în numele unor autorități ale statului ucrainean”. Dosarul este considerat unul dintre cele mai sensibile din Europa, scrie Politico, după ce a consultat rechizitoriul.
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