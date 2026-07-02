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Germania acuză Kievul de legături cu sabotarea gazoductului Nord Stream. Un prim suspect pus sub acuzare

Conducta Nord Stream (Profimedia)

Conducta Nord Stream (Profimedia)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat2 iul. 2026, 23:54
Actualizat2 iul. 2026, 23:53

Germania a pus sub acuzare un cetățean ucrainean, pentru rolul său în sabotarea conductelor Nord Stream în 2022, iar procurorii indica faptul că acesta ar fi acțiuonat „în numele unor autorități ale statului ucrainean”. Dosarul este considerat unul dintre cele mai sensibile din Europa, scrie Politico, după ce a consultat rechizitoriul.

Potrivit sursei citate, suspectul Serhii K., ofițer în armata ucraineană la acel moment, ar fi făcut parte dintr-un grup care a planificat operațiunea „în numele unor autorități ale statului ucrainean”, cu scopul de a opri definitiv gazul rusesc și de a limita finanțarea războiului dus de Moscova.

Investigația indică faptul că sabotajul a fost lansat de pe un iaht comandat de Serhii K., care ar fi transportat explozibili militari în apropierea insulei Bornholm. Anchetatorii au găsit pe ambarcațiune urme ale unor substanțe folosite în dispozitive explozive de mare putere.

Cele șase explozii subacvatice din septembrie 2022 au distrus trei din cele patru conducte Nord Stream 1 și 2, alimentând ani de acuzații reciproce între Rusia, Ucraina, Statele Unite și Marea Britanie. Președintele Volodimir Zelenski a negat în repetate rânduri implicarea statului ucrainean.

Serhii K. a fost arestat în Italia în 2025, extrădat în Germania și se află în detenție preventivă la Hamburg. El respinge acuzațiile, însă rechizitoriul marchează prima dată când procurorii germani indică oficial o posibilă implicare a unor structuri ucrainene în sabotajul Nord Stream, notează Politico.

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