Trump critică dur NATO într-un moment-cheie: „Este ridicol ce fac aliații noștri”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 3 iul. 2026, 09:20

Cu doar câteva zile înainte de summitul crucial de la Ankara, Donald Trump lansează un atac dur la adresa NATO. Președintele american a calificat relația cu aliații europeni drept „unilaterală” și „nereciprocă”, tensionând atmosfera înaintea reuniunii unde tema centrală va fi tocmai creșterea bugetelor de apărare și împărțirea corectă a responsabilităților.

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