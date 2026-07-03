Trump critică dur NATO într-un moment-cheie: „Este ridicol ce fac aliații noștri”

Cu doar câteva zile înainte de summitul crucial de la Ankara, Donald Trump lansează un atac dur la adresa NATO. Președintele american a calificat relația cu aliații europeni drept „unilaterală” și „nereciprocă”, tensionând atmosfera înaintea reuniunii unde tema centrală va fi tocmai creșterea bugetelor de apărare și împărțirea corectă a responsabilităților.
Donald Trump reia atacurile la adresa NATO: „Ei nu au fost alături de noi”
Donald Trump a lansat un nou val de critici vehemente la adresa Alianței Nord-Atlantice, printr-un mesaj publicat pe platforma sa, Truth Social. Liderul american a afirmat răspicat că Statele Unite continuă să suporte o povară financiară și militară disproporționată în raport cu partenerii săi.
„Este ridicol ca SUA să continue pe această cale unilaterală atunci când relația nu este reciprocă. Ei nu au fost alături de noi!”, a scris Donald Trump. Pentru a-și susține argumentele, acesta a însoțit textul de un grafic detaliat al cheltuielilor militare din cadrul NATO. Datele arată clar că Washingtonul investește în apărare sume semnificativ mai mari decât majoritatea aliaților europeni.
Presiuni de la Washington pentru ca Europa să își asume propria apărare
Aceste reproșuri nu sunt o noutate în discursul politic al lui Trump. În ultimele luni, el a insistat constant că statele europene trebuie să renunțe la dependența de sprijinul militar american și să își asume un rol mult mai activ în gestionarea propriei securități.
Declarațiile actuale vin însă într-un context internațional extrem de fragil și complicat. Reaprinderea acestor dispute coincide cu momente de maximă intensitate pe scena globală, marcată de războiul din Ucraina, escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu și dezbaterile intense despre cum ar trebui să arate noua arhitectură de securitate a Europei.
Summit crucial la Ankara în format de 32 de state
Momentul ales pentru aceste critici este unul strategic. Peste doar câteva zile, în perioada 7-8 iulie, liderii celor 32 de state membre NATO se vor reuni la Ankara, în Turcia, pentru un summit considerat istoric.
Întâlnirea de la Ankara se anunță extrem de tensionată, iar agenda reflectă exact punctele sensibile atinse de liderul de la Casa Albă. Participanții vor trebui să găsească soluții rapide pentru creșterea obligatorie a cheltuielilor de apărare, consolidarea de urgență a industriei militare și, mai ales, redefinirea rolului pe care Statele Unite îl vor mai juca în garantarea securității pe continentul european.