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UDMR solicită un compromis între PNL și PSD: „Susținem inclusiv un guvern minoritar”

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Scris de Iulian Budusan Publicat: 2 iul. 2026, 13:50

Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) este pregătită să sprijine diverse formule de guvernare, inclusiv un executiv minoritar sau tehnocrat, cu condiția ca marile forțe politice să ajungă la un consens general.

Anunțul a fost făcut de vicepremierul și ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna, care a subliniat că deblocarea crizei politice depinde în acest moment de deciziile luate la nivelul partidelor majoritare.

Oficialul a precizat că UDMR a dat dovadă de flexibilitate pe parcursul negocierilor și așteaptă o abordare similară din partea partenerilor de dialog pentru a asigura stabilitatea țării într-un termen cât mai scurt.

„Sunt multe variante în continuare pe masă. Așteptăm ca, practic, cele două partide mari, PNL și PSD, să ajungă la un compromis. Noi, cei de la UDMR, am susținut multe forme de compromis și așteptăm ca acesta să se realizeze cât mai repede, pentru a putea discuta despre un guvern stabil, fie el și minoritar sau tehnocrat”, a explicat reprezentantul UDMR.

Negocieri sub presiunea timpului pentru instalarea noului Executiv

Chiar dacă o formulă de guvern minoritar nu reprezintă de obicei o primă opțiune într-un climat politic stabil, UDMR consideră că o astfel de soluție poate deveni viabilă dacă primește garanții și susținere parlamentară printr-un acord politic clar. Tánczos Barna a reafirmat că prioritatea absolută este instalarea rapidă a unui cabinet cu puteri depline.

Declarațiile de susținere pentru o formulă de compromis au fost făcute în cadrul unui eveniment cu profil economic. Vicepremierul a participat la Forumul Național pentru Viitorul Agriculturii, o conferință de specialitate organizată de Clubul Fermierilor Români (CFRO).

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