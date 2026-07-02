UDMR solicită un compromis între PNL și PSD: „Susținem inclusiv un guvern minoritar”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 2 iul. 2026, 13:50

Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) este pregătită să sprijine diverse formule de guvernare, inclusiv un executiv minoritar sau tehnocrat, cu condiția ca marile forțe politice să ajungă la un consens general.

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