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Actual· 2 min citire
UDMR solicită un compromis între PNL și PSD: „Susținem inclusiv un guvern minoritar”
Foto/Arhivă
Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) este pregătită să sprijine diverse formule de guvernare, inclusiv un executiv minoritar sau tehnocrat, cu condiția ca marile forțe politice să ajungă la un consens general.
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