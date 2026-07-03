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Trotinetele electrice în București, permise doar de la 18 ani. Unde nu mai ai voie să te plimbi

Foto/Arhivă/Profimedia

Foto/Arhivă/Profimedia

Scris de Iulian Budusan Publicat: 3 iul. 2026, 09:28

Schimbări majore pentru utilizarea trotinetelor electrice în București. Un proiect de regulament aflat în dezbatere publică până la jumătatea lunii iulie stabilește noi obligații pentru firmele de închiriere și utilizatorii din Capitală. Inițiativa Primăriei Generale, lansată pe 2 iulie, vizează controlul riguros al acestor servicii gestionate prin platforme online și este deschisă consultării cetățenilor pentru doar 11 zile.

Noul regulament propus de Primăria Capitalei vine cu restricții dure pentru utilizatori, prima și cea mai importantă fiind limita de vârstă. Dacă proiectul va fi adoptat, trotinetele electrice închiriate prin platforme online vor putea fi folosite exclusiv de persoanele majore.

Pe lângă pragul de vârstă, documentul stabilește reguli stricte și pentru traseele pe care aceste vehicule pot circula. Utilizatorii vor fi obligați să folosească pistele speciale pentru biciclete, acolo unde acestea există. În zonele fără infrastructură dedicată, deplasarea va fi permisă doar pe șoselele unde limita maximă de viteză pentru mașini nu depășește 50 km/h. În plus, regulamentul introduce o interdicție totală care va nemulțumi mulți utilizatori: trotinetele electrice nu vor mai putea fi conduse pe trotuare și vor fi complet banate din parcuri și grădini publice.

Control de la distanță și dotări obligatorii pentru operatori

Schimbările nu îi vizează doar pe bucureștenii din trafic, ci impun obligații severe și companiilor care dețin aceste flote. Operatorii de profil vor fi constrânși prin lege să își doteze toate vehiculele scoase pe străzi cu sisteme avansate de localizare prin GPS, echipamente de iluminat și avertizare sonoră.

Poate cea mai tehnologică măsură din noul set de reguli este cea legată de controlul vitezei. Firmele de închiriere vor trebui să implementeze un sistem care să permită limitarea sau modificarea vitezei maxime de deplasare direct de la distanță, prin intermediul semnalului GPS, în funcție de zonele în care se află utilizatorul.

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