Advertising
Advertising
Actual· 2 min citire
Trotinetele electrice în București, permise doar de la 18 ani. Unde nu mai ai voie să te plimbi
Foto/Arhivă/Profimedia
Schimbări majore pentru utilizarea trotinetelor electrice în București. Un proiect de regulament aflat în dezbatere publică până la jumătatea lunii iulie stabilește noi obligații pentru firmele de închiriere și utilizatorii din Capitală. Inițiativa Primăriei Generale, lansată pe 2 iulie, vizează controlul riguros al acestor servicii gestionate prin platforme online și este deschisă consultării cetățenilor pentru doar 11 zile.
Citește și
- 09:20Trump critică dur NATO într-un moment-cheie: „Este ridicol ce fac aliații noștri”
- 16:40Acuzații dure după ororile din Bihor. Florin Manole: „Situația azilelor era cunoscută de autorități”
- 16:11SURSE Alexandru Nazare, premierul independent, varianta „de împăcare” pentru coaliția de guvernare
- 15:23Ilie Bolojan neagă orice implicare în scandalul „azilului groazei” din Bihor: „Nu am știut nimic” VIDEO
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News