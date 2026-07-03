Trotinetele electrice în București, permise doar de la 18 ani. Unde nu mai ai voie să te plimbi

Scris de Iulian Budusan Publicat: 3 iul. 2026, 09:28

Schimbări majore pentru utilizarea trotinetelor electrice în București. Un proiect de regulament aflat în dezbatere publică până la jumătatea lunii iulie stabilește noi obligații pentru firmele de închiriere și utilizatorii din Capitală. Inițiativa Primăriei Generale, lansată pe 2 iulie, vizează controlul riguros al acestor servicii gestionate prin platforme online și este deschisă consultării cetățenilor pentru doar 11 zile.

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