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Maia Sandu, prima reacție după demisia premierului Alexandru Munteanu.”Am așteptat mai multă implicare” -VIDEO

FOTO: Facebook

FOTO: Facebook

Scris deGabriela Bucătaru
Publicat3 iul. 2026, 11:45
Actualizat3 iul. 2026, 11:51

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a reacționat vineri, după demisia premierului Alexandru Munteanu, subliniind că se aștepta la o implicare mai mare a acestuia în actul guvernamental. Totodată, ea a anunțat că, săptămâna viitoare, vor începe consultările cu partidele pentru desemnarea unui nou prim-ministru.

”El a ales să plece”

„Am luat act de cererea de demisie. Îi mulțumesc lui Alexandru Munteanu pentru ca și-a asumat răspunderea într-o perioadă complexă, cand erau necesare măsuri de relansare a economiei. Apreciez eforturile depus. Speculațiile precum că a vrut să lupte împotriva abuzurilor si nu a avut mana libera, sunt false. El a ales să plece.

Reformele sunt dificile, domnul Munteanu este un om de treaba. Am așteptat mai multă implicare, mai multe decizii, mai multă deschidere pentru a asculta oamenii”, a declarat Maia Sandu, vineri, în cadrul unei conferințe de presă.

Șefa statului a anunțat că săptămâna viitoare vor începe negocierile pentru formarea unui nou Executiv.

”Săptămâna viitoare voi asculta formațiunile Parlament pentru a desemna un nou premier”, a transmis aceasta.

”Nu au existat contradicții între mine și domnul Munteanu”

Mai mult, Maia Sandu a ținut să precizeze faptul că în cele opt luni de mandat ale lui Alexandru Munteanu nu au existat disensiuni.

”Trebuie să avem în Guvern o echipa unită, puternică care să îndeplinească obiectivul nostru de țară, aderarea la UE. Suntem obligați să reușim să ducem Moldova în UE și să ajutăm țara.

Nu au existat contradicții între mine și domnul Munteanu. Și eu și domnul Munteanu am lucrat și lucrăm cu onestitate și cu corectitudine”, a mai spus președintele Republicii Molodva.

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