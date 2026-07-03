Maia Sandu, prima reacție după demisia premierului Alexandru Munteanu.”Am așteptat mai multă implicare” -VIDEO

Publicat 3 iul. 2026, 11:45 Actualizat 3 iul. 2026, 11:51

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a reacționat vineri, după demisia premierului Alexandru Munteanu, subliniind că se aștepta la o implicare mai mare a acestuia în actul guvernamental. Totodată, ea a anunțat că, săptămâna viitoare, vor începe consultările cu partidele pentru desemnarea unui nou prim-ministru.

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