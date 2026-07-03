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Pasageri infectați cu NOROVIRUS pe vasul de croazieră

Vas de croazieră

Vas de croazieră

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat3 iul. 2026, 12:05
SursăRealitatea PLUS

Peste 100 de pasageri și 23 de membri ai echipajului aflați pe o navă de croazieră care a acostat în San Francisco au fost infectați cu norovirus în timpul călătoriei.

Norovirus pe un vas de croazieră din San Francisco

Nava efectua o croazieră dus-întors de 20 de zile din San Francisco către Canada și Alaska.

Din primele date, pasagerii ar fi început să se simtă rău imediat după ce au consumat la bord alimente și băuturi.

La bordul croazierei se aflau peste 3 mii de pasageri și peste 1000 de membri ai echipajului.

Autoritățile au precizat că nu toate persoanele infectate au prezentat simptome în același timp și nici la sosirea sau plecarea navei din port.

Totul vine după ce în luna aprilie mai mulți pasageri ai unei croaziere în Oceanul Atlantic s-au infectat cu hantavirus.

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