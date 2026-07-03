Pasageri infectați cu NOROVIRUS pe vasul de croazieră

Publicat 3 iul. 2026, 12:05 Sursă Realitatea PLUS

Peste 100 de pasageri și 23 de membri ai echipajului aflați pe o navă de croazieră care a acostat în San Francisco au fost infectați cu norovirus în timpul călătoriei.

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