Cutremur pe scena politică din Republica Molodva. Premierul Alexandru Munteanu și-a dat demisia după opt luni de mandat

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 iul. 2026, 10:21

Premierul Republicii Moldovei, Alexandru Munteanu, și-a anunțat vineri demisia, după doar opt luni de mandat. Decizia a venit la scurt timp după o întrevedere pe care premierul ar fi avut-o cu președinta Maia Sandu, care a anunțat miercuri„o curăţenie generală” în instituţiile statului, în contextul scandalului de la MoldATSA.

Distribuie articolul