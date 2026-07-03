Cutremur pe scena politică din Republica Molodva. Premierul Alexandru Munteanu și-a dat demisia după opt luni de mandat

Premierul Republicii Moldovei, Alexandru Munteanu, și-a anunțat vineri demisia, după doar opt luni de mandat. Decizia a venit la scurt timp după o întrevedere pe care premierul ar fi avut-o cu președinta Maia Sandu, care a anunțat miercuri„o curăţenie generală” în instituţiile statului, în contextul scandalului de la MoldATSA.
”Am înțeles că nu-mi mai pot exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le am”
”Azi îmi închei mandatul de prim-ministru.
Am acceptat propunerea de a fi premier cu multă responsabilitate și cu ferma convingere că pot contribui la schimbarea lucrurilor în bine.
În momentul în care am înțeles că nu-mi mai pot exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le am, aleg să plec.
Mulțumesc tuturor colegilor - miniștri, echipa acestora și oamenilor care au muncit cu profesionalism și bună-credință”, a scris Alexandru Munteanu pe Facebook.
Guvernul condus de Alexandru Munteanu a fost învestit la 1 noiembrie 2025, la o zi după ce a obținut votul de încredere al Parlamentului.
Compania de stat MoldATSA,în centrul unui scandal de proporții
Depunera mandatului premierului Alexandru Munteanu survine la scurt timp după scandalul izbucnit la întreprinderea de stat MoldATSA, care a declanșat un val de demisii în mai multe instituții ale statului.
Compania de stat MoldATSA, responsabilă de asigurarea securității traficului aerian în Republica Moldova, se află în centrul unui scandal de proporții după ce o investigație jurnalistică, a scos la iveală faptul că fostul director al întreprinderii, Dumitru Vangheli, ar fi inclus informații false în CV-ul său privind studiile și experiența profesională.
Potrivit presei de la Chișinău, acesta a afirmat că a obținut licența de pilot la una dintre cele mai mari academii private de pilotaj din Canada și că a activat timp de doi ani ca pilot la Air Canada, informații care nu ar corespunde realității.
În urma acestor dezvăluiri, Agenția Proprietății Publice a anunțat demiterea lui Dumitru Vangheli, începând cu 22 iunie, invocând „pierderea încrederii fondatorului în persoana administratorului”.
Interimatul funcției este asigurat de Andrei Cebanu, director adjunct al Autorității Aeronautice Civile.