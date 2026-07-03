Petrolier suspectat că aparține „flotei fantomă” a Rusiei, amendat în Franța

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 iul. 2026, 11:46

Autoritățile franceze au aplicat o amendă de un milion de euro petrolierului Tagor, suspectat că face parte din așa-numita „flotă fantomă” folosită de Rusia pentru exportul de petrol și gaze. După achitarea sancțiunii, nava a primit permisiunea de a părăsi apele teritoriale ale Franței.

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