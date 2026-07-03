Petrolier suspectat că aparține „flotei fantomă” a Rusiei, amendat în Franța

Autoritățile franceze au aplicat o amendă de un milion de euro petrolierului Tagor, suspectat că face parte din așa-numita „flotă fantomă” folosită de Rusia pentru exportul de petrol și gaze. După achitarea sancțiunii, nava a primit permisiunea de a părăsi apele teritoriale ale Franței.
Ministerul francez al Justiției a anunțat că amenda, în valoare de un milion de euro (aproximativ 1,1 milioane de dolari), a fost plătită, ceea ce a permis ridicarea restricțiilor impuse petrolierului Tagor, potrivit publicației Le Figaro.
Nava fusese reținută de autoritățile franceze după ce a fost interceptată în largul coastelor Franței.
Petrolierul, interceptat în Atlantic
Potrivit autorităților franceze, petrolierul Tagor a fost interceptat de marina franceză pe 31 mai, în apele internaționale ale Oceanului Atlantic, și escortat ulterior către o zonă de ancorare din nord-vestul Franței.
Nava plecase din portul rusesc Murmansk, iar anchetatorii au susținut că aceasta naviga sub un pavilion fals. La o zi după operațiune, președintele Emmanuel Macron a publicat pe platforma X imagini în care membri ai forțelor speciale franceze urcau la bordul petrolierului.
Suspiciuni privind „flota din umbră” a Rusiei
Statele occidentale acuză Moscova că utilizează o rețea de nave, cunoscută drept „flota din umbră”, pentru a continua exporturile de petrol și gaze și pentru a ocoli sancțiunile impuse după invazia Ucrainei.
În acest context, Franța și Regatul Unit au anunțat în repetate rânduri că vor intensifica măsurile împotriva acestor transporturi maritime, în încercarea de a reduce veniturile care finanțează efortul de război al Kremlinului.
Rusia respinge acuzațiile
Autoritățile ruse neagă existența unei „flote din umbră” și susțin că exporturile energetice ale țării se desfășoară în mod legal.
Moscova acuză statele occidentale că încearcă să blocheze comerțul maritim prin măsuri pe care le consideră ilegale și compară interceptarea petrolierelor cu acte de piraterie.