„Hamza Vameșul” provoacă scandal în Franța. Adolescentul devenit viral, arestat după o serie de incidente controversate cu pistolul cu apă

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 3 iul. 2026, 14:48

Un adolescent de 14 ani a devenit subiectul unei ample controverse în Franța, după ce filmările cu farsele sale au făcut înconjurul rețelelor sociale. Cunoscut online sub numele de „Hamza Vameșul”, tânărul a fost reținut de mai multe ori de poliție, fiind cercetat pentru fapte precum vandalism, furt și alte incidente petrecute în spațiul public. Cazul a stârnit dezbateri aprinse atât în mediul politic, cât și în societatea franceză.

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