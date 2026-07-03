„Hamza Vameșul” provoacă scandal în Franța. Adolescentul devenit viral, arestat după o serie de incidente controversate cu pistolul cu apă

Un adolescent de 14 ani a devenit subiectul unei ample controverse în Franța, după ce filmările cu farsele sale au făcut înconjurul rețelelor sociale. Cunoscut online sub numele de „Hamza Vameșul”, tânărul a fost reținut de mai multe ori de poliție, fiind cercetat pentru fapte precum vandalism, furt și alte incidente petrecute în spațiul public. Cazul a stârnit dezbateri aprinse atât în mediul politic, cât și în societatea franceză.
Cine este „Hamza Vameșul”
Hamza F., un adolescent în vârstă de 14 ani, și-a câștigat notorietatea pe platformele de socializare prin videoclipuri filmate în zona Canalului Saint-Martin din Paris.
Autointitulat „Hamza La Douane” („Hamza Vameșul”), acesta obișnuia să oprească șoferii și să le solicite câte doi euro pentru a evita să fie stropiți cu un pistol cu apă, într-o perioadă în care Franța se confruntă cu un val de caniculă.
Tânărul a explicat că ideea i-ar fi venit inspirându-se din modul în care funcționează punctele vamale din Algeria, țara de origine a familiei sale.
Farsele au degenerat în incidente investigate de poliție
Pe lângă stropirea trecătorilor și a conducătorilor auto, adolescentul a fost filmat în mai multe situații controversate.
Printre imaginile devenite virale se numără momente în care ar fi împins o femeie în canal, ar fi furat o cutie de suc, ar fi aruncat un scaun în apă, ar fi circulat cu o trotinetă modificată și ar fi stropit cu apă un polițist aflat în timpul serviciului.
Într-un alt videoclip distribuit online, acesta apare într-un apartament, unde adresează injurii proprietarei.
Reținut de două ori în doar câteva zile
Potrivit presei franceze, adolescentul a fost reținut pentru prima dată pe 27 iunie, fiind cercetat pentru fapte de vandalism și violențe comise în grup.
La doar câteva zile distanță, polițiștii l-au ridicat din nou, într-un dosar care vizează acuzații de furt calificat, insultarea forțelor de ordine și opunere la intervenția poliției.
Anchetatorii susțin că acesta s-ar fi aflat printre persoanele implicate într-un furt de telefon mobil petrecut în capitala Franței.
Cazul a devenit subiect de dispută politică
Situația adolescentului a depășit sfera faptelor cercetate de autorități și a generat o confruntare între reprezentanți ai spectrului politic francez.
Mai mulți politicieni conservatori au criticat dur comportamentul minorului și au cerut sancțiuni mai ferme, inclusiv responsabilizarea părinților.
În același timp, avocata care îl reprezintă susține că adolescentul a devenit ținta unei campanii de ură în mediul online și afirmă că acesta ar fi fost victima unor insulte și amenințări cu caracter rasist.
Autoritățile franceze continuă investigațiile pentru a stabili toate împrejurările în care au fost comise faptele de care este acuzat adolescentul.