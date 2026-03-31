Originea sarbatorii de 1 aprilie este plasata de unii istorici in Evul Mediu, cand Sfantul Sisoe, un pustnic egiptean prieten cu mai cunoscutul Antonie cel Mare, obisnuia sa-l pacaleasca pe aceasta data pe Sfantul Antonie, sustinand ca l-a vazut pe diavol usurandu-se in strachina cu mancare a acestuia sau prefacandu-se ca a reusit sa invie din morti diverse victime ale unei epidemii de ciuma.

O alta explicatie este legata de un alt sfant cu simtul umorului, Sfantul Fesbuchie, care locuia in apropierea unui iaz in care scufundase cativa busteni si pe care mergea la inceputul lunii aprilie dandu-le impresia pelerinilor ca poate merge pe apa, asemenea lui Isus. In fine, o alta explicatie arata ca in anul 1564 regele Carol al IX-lea al Frantei ar fi mutat serbarea Anului Nou de pe data de 1 aprilie pe data de 1 ianuarie.

Intrucat la vechiul An Nou (1 aprilie) se obisnuia sa se imparta cadouri, s-a continuat impartirea de cadouri si dupa anul 1564, dar sub forma unor farse si glume nevinovate.

1 aprilie in lume

Indiferent de unde se trage, ziua de 1 aprilie este recunoscuta ca fiind Ziua Pacalelilor in majoritatea tarilor lumii. Marcata mai intai in Europa, Ziua Pacalelilor a emigrat peste Ocean si apoi pe tot globul.

In Franta, unde Ziua Pacalelilor a fost celebrata pentru prima data in secolul al XVI-lea, cel care cade victima unei pacaleli este numit “poisson d’ Avril” (peste de aprilie). Acesta trebuie, conform traditiei, sa poarte intreaga zi o hartie prinsa cu un ac cu gamalie, pe spate. Hartia trebuie ori sa fie decupata in forma de peste, ori sa aiba un peste desenat. Toate acestea din cauza faptului ca in luna aprilie, potrivit astrologiei, soarele paraseste semnul zodiacal al “Pestilor”.

Prima atestare la englezi dateaza din 1686, sarbatoarea fiind descrisa de John Aubrey “Ziua sfanta a pacalelilor. O gasim la 1 aprilie. Este tinuta in Germania si pretutindeni”. Ziua Pacalelilor este marcata timp de doua zile in Anglia: cel pacalit este numit “noddy” si trebuie sa poarte o coada atasata pantalonilor sau fustei. In Scotia, acestuia i se spune “April qowk” sau “April cuckoo”(cuc de aprilie), pentru ca aceasta este prima pasare care vesteste venirea primaverii.

Japonezii sarbatoresc la 1 aprilie “Ziua papusilor”, sau “Ziua bucuriei celor mici”, carora le ofera in dar papusi.

1 aprilie. Supersitii

Traditia spune ca pacalelile trebuie facute pana la ora pranzului. Cele care trec de ora 12:00 vor aduce ghinion pacaliciului. Cei care nu tolereaza sau nu gusta farsele vor avea si ei ghinion. Se mai spune ca, daca o fata frumoasa reuseste sa te pacaleasca, trebuie sa o iei de nevasta sau macar sa fii prietenul ei. Sa te casatoresti la 1 aprilie nu e foarte indicat: barbatul insurat in aceasta zi va fi sub papucul nevestei pana la sfarsitul vietii. Copiii nascuti la 1 aprilie vor avea noroc pe aproape toate planurile, dar ar face bine sa se fereasca de jocurile de noroc, care le vor ruina viata.

Ziua Pacalelii. Cele mai reusite farse din istorie

Scriitorul Mark Twain a definit 1 aprilie drept “ziua in care ne amintim ce suntem in celelalte 364 de zile ale anului”. E ziua in care toata lumea pacaleste pe toata lumea. Farsa cea mai mare incepe chiar de la originea incerta a zilei pacalelilor. Rautacioase sau cu bune intentii, toate pacalelile au un element in comun: dominarea mentala a celui pacalit.

Elefantul si puiul de leu

Una dintre cele mai distribuite pacaleli de 1 aprilie a fost postata in 2018 pe platforma Kruger Sightings a parcului Kruger National Park din Africa de Sud. Fotografia postata a induiosat inimile a peste 50 de milioane de oameni din intreaga lume. Desi este vorba de o photoshopare rudimentara evidenta a fotografiei, oamenii continua si acum sa creada ca imaginea este reala si o distribuie pe retelele de socializare. De altfel, imaginea distribuita apartine lui “Sloof Lirpa” (April Fool scris invers – adica Pacaleala de 1 aprilie). Dar nu multa lume baga in seama acest mic detaliu.

Sfarsitul lumii

La 31 martie 1940, Institutul Franklin din Philadelphia, SUA, a dat publicitatii un comunicat prin care anunta ca sfarsitul lumii va fi a doua zi. Informatia a fost difuzata de radio KYW, insotita de mesajul: “Cele mai mari temeri ale noastre privind sfarsitul lumii sunt confirmate de astronomii de la Institutul Franklin. Oamenii de stiinta prezic ca maine, la ora 15:00, vine sfarsitul lumii. Nu e o pacaleala de 1 aprilie. Stirea este confirmata de Wagner Schlesinger, director al Planetarium-ului din acest oras”. Panica a luat sfarsit abia dupa ce astronomii au negat teribila predictie. Autorul farsei, ofiterul de presa al institutului Franklin, William Castellini, a fost demis.

Reducerea atractiei gravitationale

Jurnalistii britanici si-au demonstrat, in timp, placerea deosebita de a face glume de 1 aprilie. O placere egalata doar de credulitatea de care da dovada publicul lor. Astfel, in 1976, BBC a agitat putin mentalul colectiv cu ajutorul unui astronom, care a explicat ca Pluto si Jupiter se vor alinia in asa fel incat, la ora 09:47, atractia gravitationala va fi redusa temporar.

Pe un ton serios, specific postului, astronomul Patrick Moore i-a sfatuit pe ascultatori sa sara in sus la fix 09:47, ca sa incerce pe pielea lor o senzatie asemanatoare cu cea data de imponderabilitate. La ora 09:48, liniile telefonice ale postului au fost “incinse” de ascultatori, dornici sa povesteasca despre cum au plutit prin casa.

Big Ben inlocuit

BBC a anuntat in 1980 ca legendarul ceas mecanic londonez Big Ben va fi inlocuit cu unul electronic. Motivatia era una foarte credibila: tehnologia digitala este mult mai precisa decat vechiul sistem de rotite. Informatia a starnit indignarea opiniei publice britanice, o multime de cetateni exprimandu-si protestul in legatura cu acest proiect revolutionar. Ce-i drept, au fost si multi oameni care au intrebat cum pot fi cumparate piese ale vechiului Big Ben!

Mai mult, filiala din Japonia a BBC a anuntat ca bucati din mecanismul Big Ben vor fi vandute primilor patru ascultatori care isi vor exprima aceasta dorinta in direct la radio. Un marinar japonez, care naviga pe Oceanul Atlantic, a contactat postul de radio pentru a participa la licitatie. Big Ben este numele popular al Marelui Clopot din Westminster, aflat in Turnul Ceasului (Clock Tower) al Palatului Westminster. Oamenii numesc Big Ben insusi turnul cu ceas, desi el desemneaza doar clopotul cu o greutate de 13,762 de tone.

Zana mumificata

In 2007, un site specializat in subiecte paranormale a publicat o fotografie cu un cadavru mumificat despre care au spus ca este o zana și ca fiinta supranaturala a fost gasita de un barbat care iși plimba cainele pe vechiul drum roman din Derbyshire. Redactia a fost vizitata de sute de oameni și a primit un numar impresionant de scrisori de la persoane care voiau sa vada zana. Chiar și dupa ce s-a anuntat ca a fost o pacaleala, multi oameni au continuat sa trimita scrisori pe acest subiect, refuzand sa accepte ca a fost vorba de o gluma.

Ziua Bufonului

La 1 aprilie 1983, agentia de stiri Associated Press anunta ca profesorul de istorie Joseph Boskin de la Universitatea din Boston a reusit sa stabileasca originea “Zilei bufonului”. El afirma ca bufonul Kugel de la curtea imparatului Constantin s-a laudat ca ar putea conduce Imperiul Roman la fel de bine ca stapanul sau.

Acestuia i-a placut ideea si i-a permis mascariciului sa se aseze la carma tarii o zi pe an, de 1 aprilie. Bufonul a decretat ca in acea zi sa fie acceptate doar lucrurile absurde, dand astfel nastere traditiei pacalelilor. Difuzata de o agentie de presa serioasa, stirea a fost preluata de toata media americana. Reporterul care-l intervievase pe profesorul Boskin a aflat, o data cu toti cititorii, ca a fost pacalit, dupa ce Universitatea din Boston a dat un comunicat de presa prin care isi cerea scuze pentru gluma.

Crestinarea lui “PI”

Revista “New Mexicans for Science and Reason” publica in 1998 un articol in care anunta ca autoritatile statului american Alabama intentioneaza sa schimbe valoarea numarului Pi din “3,14159”, pe care o considera “necrestina”, in “3,0”, care este “conforma cu Biblia”. Articolul a ajuns pe Internet, ceea ce a facut ca autoritatile din Alabama sa fie bombardate cu scrisori si telefoane de protest din intreaga lume. Articolul, conceput ca o parodie, a fost scris de fizicianul Mark Boslough.

Chiftele pentru stangaci

Reteaua de restaurante fast-food Burger King a publicat o reclama pe o pagina intreaga din cotidianul american ”Today”, in care facea publicitate la produsul ”Whopper pentru stangaci”, special conceput pentru cele 32 de milioane de americani stangaci. In urma publicitatii, mii de clienti Burger King au cerut in restaurant noul produs, numai ca acesta a fost comercializat doar de Ziua Pacalelilor.

Turnul Eiffel va fi dezmembrat

Jurnalistii de la “Le Parisien”, ca si colegii lor britanici, au “atentat” la un simbol national si au scris ca Turnul Eiffel va fi dezmembrat. Stirea i-a socat de-a dreptul pe francezi care nu doreau distrugerea uneia dintre emblemele Parisului, potrivit sursei.