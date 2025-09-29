Farsorii care i-au întins o cursă lui Victor Ponta au clarificat situația după ce acesta a încercat să-și salveze imaginea. Ei au declarat că scuza invocată de fostul premier este una dintre cele mai patetice pe care le-au auzit vreodată. Mai mult, au catalogat reacția lui Victor Ponta drept o minciună „extrem de stupidă”.

Într-o postare pe rețelele de socializare, Vovan remarcă faptul că, în loc să se mândrească pentru că a intrat într-o companie selectă de lideri politici care au picat în plasă, Ponta a ales să prezinte o scuză „patetică”. „Desigur, mulți politicieni mint. Dar dl. Ponta a venit cu o minciună extrem de stupidă.”

Răspunsul farsorilor ruși care l-au păcălit pe Victor Ponta vine după ce acesta a susținut că întreaga farsă ar fi fost o glumă stabilită în avans cu autorii. Victor Ponta credea că vorbește cu fostul președinte ucrainean Petro Poroshenko și a spus tot ce gândea.

În timp ce credea că discută cu Petro Poroshenko, acesta a vorbit despre alegerile anulate din România. Deși în declarațiile publice spunea că îl susține pe Călin Georgescu, Victor Ponta l-a clasificat pe acesta drept un tip foarte ciudat. Despre actualul președinte, a afirmat că ar fi o copie a Maiei Sandu, iar despre rezista Oana Țoiu de la MAE că este "mai rea" ca Maia Sandu. Contactat de echipa Realitatea PLUS, Victor Ponta a răspuns, textual: "Probabil că dumneavoatsră nu știați, dar era o glumă. Și eu știam și cei care m-au sunat. Dumneavoastră ați crezut că e adevărat? Scrie pe video că e o farsă."