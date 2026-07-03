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Cel puțin 2.000 de oameni au murit în Franța în timpul caniculei din iunie, care a stabilit recorduri istorice
Pompierii s-au aflat în prima linie a intervențiilor (Profimedia)
Publicat3 iul. 2026, 16:12
Actualizat3 iul. 2026, 16:24
Cel puțin 2.000 de oameni au murit în Franța în timpul caniculei din iunie, potrivit primelor date oficiale. Autoritățile se tem că bilanțul final va fi mult mai grav, deoarece au fost centralizate mai puțin de două treimi din informațiile transmise din teritoriu. În acest moment, este clar că valul de căldură care a lovit Franța în iunie a fost cel mai intens din istoria măsurătorilor meteo.
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