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Cel puțin 2.000 de oameni au murit în Franța în timpul caniculei din iunie, care a stabilit recorduri istorice

Pompierii s-au aflat în prima linie a intervențiilor (Profimedia)

Pompierii s-au aflat în prima linie a intervențiilor (Profimedia)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat3 iul. 2026, 16:12
Actualizat3 iul. 2026, 16:24

Cel puțin 2.000 de oameni au murit în Franța în timpul caniculei din iunie, potrivit primelor date oficiale. Autoritățile se tem că bilanțul final va fi mult mai grav, deoarece au fost centralizate mai puțin de două treimi din informațiile transmise din teritoriu. În acest moment, este clar că valul de căldură care a lovit Franța în iunie a fost cel mai intens din istoria măsurătorilor meteo.

Agenția de sănătate publică din Franța a anunțat că, în intervalul 22–28 iunie, apogeul perioadei de caniculă, s-au înregistrat 2.025 de decese în plus față de săptămâna precedentă, ceea ce reprezintă o creștere de aproape 30%.

Datele sunt însă incomplete, acoperind doar aproximativ 60% din mortalitatea națională, ceea ce înseamnă că bilanțul real va fi mai mare, potrivit Le Monde.

Persoanele vârstnice sunt cele mai afectate, iar decesele la domiciliu au crescut cu 91%. Regiunea pariziană concentrează o treime din victime. Guvernul a publicat rapid aceste cifre pentru a contracara speculațiile politice, în contextul în care ecologiștii au avansat un bilanț de 10.000 de morți, respins de premier.

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În 2025, canicula a provocat 5.700 de decese în Franța, iar un climatolog american estimează peste 5.000 de morți doar în perioada 22–28 iunie, însă ipoteza sa este contestată de demografi.

Evaluarea finală va necesita analiza certificatelor medicale detaliate, care vor clarifica cauzele directe și indirecte ale deceselor. Epidemiologii avertizează că sistemele actuale nu sunt suficiente pentru a proteja populația în fața valurilor de căldură tot mai intense.

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