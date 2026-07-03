ONU avertizează: Fenomenul El Niño se intensifică rapid și ar putea provoca valuri de căldură, secetă și furtuni extreme în întreaga lume, până în septembrie

Organizația Națiunilor Unite trage un semnal de alarmă privind evoluția fenomenului climatic El Niño, care se dezvoltă într-un ritm accelerat și este așteptat să atingă o intensitate puternică în perioada iulie-septembrie. Meteorologii avertizează că acest episod ar putea amplifica valurile de căldură, seceta, ploile torențiale și alte fenomene meteo extreme în numeroase regiuni ale lumii, inclusiv în Europa.
OMM: El Niño se va intensifica în următoarele luni
Organizația Meteorologică Mondială (OMM) anunță că fenomenul El Niño este deja activ în Oceanul Pacific tropical și că modelele climatice indică o evoluție rapidă către un episod de intensitate ridicată, conform AFP.
Potrivit estimărilor, între lunile iulie și septembrie, El Niño ar putea ajunge la nivelul 3 din 4 pe scara de intensitate utilizată de specialiști, ceea ce crește semnificativ riscul producerii unor evenimente meteorologice severe la nivel global.
Experții avertizează că efectele acestui fenomen nu se limitează la zona Pacificului, ci influențează circulația atmosferică și regimul precipitațiilor pe întreg globul.
Valuri de căldură, secetă și ploi torențiale
Secretarul general al Organizației Meteorologice Mondiale, Celeste Saulo, a precizat că intensificarea fenomenului va favoriza apariția unor perioade extinse de secetă în unele regiuni și a unor precipitații abundente în altele.
Totodată, sunt așteptate valuri de căldură atât pe uscat, cât și în oceane, cu efecte asupra agriculturii, resurselor de apă și ecosistemelor marine.
Meteorologii subliniază că temperaturile oceanice din centrul și estul Pacificului ecuatorial continuă să crească, iar anomaliile termice ar putea depăși două grade Celsius în lunile următoare.
El Niño este un fenomen climatic natural care apare, în general, o dată la doi până la șapte ani și poate dura între nouă și douăsprezece luni.
Acesta determină încălzirea apelor din Pacificul ecuatorial, modificând circulația vânturilor, presiunea atmosferică și distribuția precipitațiilor pe întreg globul.
De regulă, influența sa asupra temperaturilor globale este resimțită cel mai puternic în anul care urmează debutului fenomenului.
Ultimul episod major, desfășurat în perioada 2023-2024, a contribuit la înregistrarea celor mai ridicate temperaturi globale măsurate vreodată.
Cum ar putea afecta El Niño Europa
În ceea ce privește Europa, prognozele Organizației Meteorologice Mondiale indică un posibil contrast climatic între nordul și sudul continentului.
Regiunile sudice ar putea înregistra precipitații peste media obișnuită, în timp ce nordul Europei ar putea avea parte de un regim pluviometric mai redus. Totuși, specialiștii atrag atenția că aceste estimări au un grad de incertitudine mai ridicat comparativ cu alte regiuni ale lumii.
În paralel, temperaturile se vor menține peste valorile normale în aproape toate zonele populate ale planetei în intervalul iulie-septembrie.
Efecte estimate în alte regiuni ale lumii
Prognozele climatice indică precipitații abundente în centrul și estul Pacificului ecuatorial, în timp ce pe subcontinentul indian, în anumite zone din Oceanul Indian tropical și în mare parte din Australia sunt așteptate cantități de ploaie sub media obișnuită.
În Africa, meteorologii estimează un contrast între vest și est: nordul Golfului Guineei ar putea înregistra precipitații peste normal, în timp ce Cornul Africii riscă să se confrunte cu un deficit de apă.
De asemenea, în Caraibe, nord-vestul Americii de Sud și unele regiuni din America Centrală sunt prognozate precipitații reduse, în timp ce sud-vestul Statelor Unite ar putea beneficia de condiții mai umede decât în mod obișnuit.
Specialiștii au încredere ridicată în prognoze
OMM precizează că modelele utilizate de principalele centre meteorologice internaționale sunt în mare măsură concordante, ceea ce oferă un nivel ridicat de încredere privind evoluția fenomenului El Niño în următoarele luni.
Experții avertizează că autoritățile din întreaga lume trebuie să se pregătească pentru posibile efecte asupra agriculturii, alimentării cu apă, sănătății populației și infrastructurii, în contextul în care fenomenul climatic este așteptat să continue să se intensifice și în toamna acestui an.