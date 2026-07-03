ONU avertizează: Fenomenul El Niño se intensifică rapid și ar putea provoca valuri de căldură, secetă și furtuni extreme în întreaga lume, până în septembrie

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 3 iul. 2026, 16:52

Organizația Națiunilor Unite trage un semnal de alarmă privind evoluția fenomenului climatic El Niño, care se dezvoltă într-un ritm accelerat și este așteptat să atingă o intensitate puternică în perioada iulie-septembrie. Meteorologii avertizează că acest episod ar putea amplifica valurile de căldură, seceta, ploile torențiale și alte fenomene meteo extreme în numeroase regiuni ale lumii, inclusiv în Europa.

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