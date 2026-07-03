Vremea rea a făcut prăpăd în 61 de localități din 20 de județe. Bilanțul DSU

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 iul. 2026, 08:45

Zeci de case, curți și beciuri au fost inundate, iar numeroși copaci și stâlpi de electricitate au fost doborâți, provocând și avarierea mai multor autoturisme, potrivit bilanțului Departamentului pentru Situații de Urgență al efectelor fenomenelor hidrometeorologice periculoase înregistrate până în dimineața zilei de vineri, în 61 de localități din 20 de județe.

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