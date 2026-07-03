Vremea rea a făcut prăpăd în 61 de localități din 20 de județe. Bilanțul DSU

Zeci de case, curți și beciuri au fost inundate, iar numeroși copaci și stâlpi de electricitate au fost doborâți, provocând și avarierea mai multor autoturisme, potrivit bilanțului Departamentului pentru Situații de Urgență al efectelor fenomenelor hidrometeorologice periculoase înregistrate până în dimineața zilei de vineri, în 61 de localități din 20 de județe.
Furtunile au afectat mare parte din țară
Conform DSU, urmare a manifestării fenomenelor meteorologice prognozate, au fost înregistrate, în intervalul 02.07.2026, ora 08:00 - 03.07.2026, ora 07:00, efecte în 61 de localități din 20 de județe - Argeș, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Galați, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea -, unde s-a intervenit pentru evacuarea apei din 23 de case, 47 curți, 5 anexe gospodărești, 44 beciuri/subsoluri, 2 instituții publice, 8 operatori economici și de pe 2 străzi, pentru îndepărtarea unor elemente de construcție de la acoperișurile a 9 imobile și degajarea a 64 de copaci și 5 stâlpi de electricitate prăbușiți, fiind avariate 5 autovehicule.
Traficul rutier a fost temporar afectat pe un drum județean (DJ 700/HD) din cauza apei acumulate pe carosabil.
La rândul său, traficul feroviar a fost temporar afectat pe Magistrala 200 (între stațiile Brașov și Bartolomeu din județul Brașov) din cauza apei acumulate pe calea ferată.
Case inundate, acoperișuri smulse și zeci de copaci căzuți
De asemenea, în intervalul 2 iulie, ora 08:00 - 3 iulie, ora 07:00, ca urmare a manifestării fenomenelor hidrometeorologice din zilele precedente, în București s-a intervenit pentru evacuarea apei din 33 de beciuri/subsoluri, 1 curte operator economic, îndepărtarea unor elemente de construcție de la acoperișurile a 8 imobile și degajarea a 41 de copaci prăbușiți. De asemenea, în 7 localități din județului Ilfov s-a intervenit pentru evacuarea apei din 2 case, 1 curte, 3 beciuri/subsoluri, 1 stradă și degajarea a 2 copaci prăbușiți.
DSU: Nu sunt intervenții în desfășurare
În prezent, nu sunt semnalate persoane blocate sau urgențe medicale ce nu pot fi asigurate din cauza fenomenelor hidrometeorologice. Nu sunt intervenții în desfășurare.
Pentru informarea populației au fost emise 14 mesaje prin sistemul RO-ALERT în 8 județe - Botoșani, Constanța, Galați, Maramureș, Sibiu, Suceava, Tulcea și Vrancea, precum și 7 mesaje prin sistemul CRAWL-TVR în 6 județe - Botoșani, Constanța, Maramureș, Sibiu, Suceava, Tulcea.