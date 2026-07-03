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Social· 1 min citire
Incendiu puternic în apropierea unui restaurant din Argeș. O adolescentă a suferit un atac de panică
Incendiu/ Foto: ISU Argeș
Un incendiu puternic a izbucnit vineri dimineață în comuna Albota, județul Argeș, în apropierea unui restaurant. Pompierii au intervenit cu un dispozitiv amplu de forțe pentru stingerea flăcărilor, iar o adolescentă de 17 ani a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a suferit un atac de panică.
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