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Incendiu puternic în apropierea unui restaurant din Argeș. O adolescentă a suferit un atac de panică

Incendiu/ Foto: ISU Argeș

Incendiu/ Foto: ISU Argeș

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 iul. 2026, 09:41

Un incendiu puternic a izbucnit vineri dimineață în comuna Albota, județul Argeș, în apropierea unui restaurant. Pompierii au intervenit cu un dispozitiv amplu de forțe pentru stingerea flăcărilor, iar o adolescentă de 17 ani a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a suferit un atac de panică.

Incendiul a cuprins o magazie de furaje

La fața locului au fost mobilizate patru autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară și un echipaj SMURD, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Argeș.

Ajunși în zona intervenției, pompierii au constatat că incendiul se manifesta la o magazie de furaje din apropierea complexului Conașu Iacob. După aproximativ două ore și jumătate de luptă cu flăcările, incendiul a fost lichidat, iar pericolul de propagare către construcțiile din apropiere a fost înlăturat.

O adolescentă a primit îngrijiri medicale

În urma incidentului, o tânără în vârstă de 17 ani a suferit un atac de panică și a fost asistată de echipajul SMURD.

Potrivit ISU Argeș, aceasta a fost evaluată medical la fața locului, a primit îngrijirile necesare, însă a refuzat ulterior transportul la spital. Până în acest moment, autoritățile nu au comunicat cauza producerii incendiului. Pompierii urmează să stabilească împrejurările în care au izbucnit flăcările.

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