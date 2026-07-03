Sărbătoarea Aducerii moaștelor Sfântului Dimitrie cel Nou la București. Programul slujbelor de la Catedrala Patriarhală

Patriarhia Română organizează, în zilele de 12 și 13 iulie, o serie de evenimente liturgice la Catedrala Patriarhală din București, cu prilejul sărbătorii Aducerii moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul spiritual al Capitalei. Credincioșii sunt invitați să participe la slujbe, procesiunea cu moaștele sfântului și Sfânta Liturghie.
Programul evenimentelor liturgice
Potrivit Agenției Basilica, manifestările religioase se vor desfășura după următorul program:
Duminică, 12 iulie
17:00 – Slujba Privegherii, oficiată de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop Vicar Patriarhal;
20:00 – Procesiune în jurul Catedralei Patriarhale cu moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou.
Luni, 13 iulie
09:00 – Sfânta Liturghie, săvârșită de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, împreună cu un sobor de preoți și diaconi;
11:30 – Slujba Parastasului pentru ctitorii și slujitorii Catedralei Patriarhale trecuți la Domnul începând din anul 1774.
Sărbătoare introdusă oficial în calendarul ortodox
Începând cu anul 2024, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a decis ca 13 iulie să fie înscrisă oficial în calendar drept sărbătoarea Aducerii moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou la București.
Sfântul Dimitrie cel Nou se alătură astfel altor sfinți pentru care este marcată în calendar și sărbătoarea aducerii moaștelor.
252 de ani de la aducerea moaștelor în București
În 2026 se vor împlini 252 de ani de la aducerea moaștelor Sfântului Dimitrie cel Nou în București. Acestea au fost aduse în anul 1774 de generalul rus Ivan Piotr Saltîkov, care le-a luat din satul Basarabi, de lângă Ruse, pentru a le proteja în timpul Războiului Ruso-Turc.
La solicitarea mitropolitului Grigorie al II-lea al Țării Românești și a negustorului Hagi Dimitrie, moaștele au rămas în Capitală, fiind așezate în Catedrala Mitropolitană, actuala Catedrala Patriarhală.
Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul spiritual al Bucureștiului
Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou este considerat ocrotitorul spiritual al Bucureștiului, iar cinstirea moaștelor sale reprezintă unul dintre cele mai importante pelerinaje religioase din România.
Potrivit tradiției Bisericii Ortodoxe Române, de-a lungul timpului credincioșii au atribuit sfântului numeroase minuni, acesta fiind invocat în perioade de epidemii și alte încercări prin care a trecut Capitala.