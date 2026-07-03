Sărbătoarea Aducerii moaștelor Sfântului Dimitrie cel Nou la București. Programul slujbelor de la Catedrala Patriarhală

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 iul. 2026, 10:18

Patriarhia Română organizează, în zilele de 12 și 13 iulie, o serie de evenimente liturgice la Catedrala Patriarhală din București, cu prilejul sărbătorii Aducerii moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul spiritual al Capitalei. Credincioșii sunt invitați să participe la slujbe, procesiunea cu moaștele sfântului și Sfânta Liturghie.

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