29 iunie, Sânpetru de Vară: tradiții și credințe de sărbătoarea Sfinților Petru și Pavel

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iun. 2026, 17:46

Ziua de 29 iunie, dedicată Sfinților Petru și Pavel, este considerată în folclorul românesc mijlocul verii agrare, un moment prielnic pentru rugăciune, pomenirea celor adormiți și respectarea unor tradiții menite să aducă sănătate și belșug.

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