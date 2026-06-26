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Cultura· 1 min citire

Drapelul național, arborat la peste 1.300 de metri altitudine

Drapelul național

Drapelul național

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat26 iun. 2026, 17:18
SursăRealitatea PLUS

Imagini inedite. De Ziua Drapelului, jandarmii au arborat tricolorul la peste 1.300 de metri altitudine, pe crestele Munților Vrancei.

Jandarmii au arborat drapelul național pe crestele Munților Vrancei

Inițiativa a venit ca simbol al unității, identității și respectului față de valorile naționale.

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