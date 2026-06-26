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Cultura· 1 min citire
Drapelul național, arborat la peste 1.300 de metri altitudine
Drapelul național
Publicat26 iun. 2026, 17:18
SursăRealitatea PLUS
Imagini inedite. De Ziua Drapelului, jandarmii au arborat tricolorul la peste 1.300 de metri altitudine, pe crestele Munților Vrancei.
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