Craiova găzduiește, în prima săptămână a lunii iulie, o nouă ediție a festivalului dedicat tinerilor regizori de teatru

Teatrul Național „Marin Sorescu" din Craiova găzduiește, între 1 și 4 iulie 2026, ediția a VIII-a a festivalului Theater Networking Talents (TNT), un eveniment dedicat tinerilor regizori și creatorilor emergenți din artele spectacolului. Festivalul este organizat de teatrul craiovean împreună cu Departamentul Arte și Media al Universității din Craiova.
Timp de patru zile, programul reunește artiști aflați la început de carieră, profesori, critici de teatru, manageri culturali, producători și invitați internaționali, alături de publicul tânăr interesat de scena emergentă.
Nucleul festivalului este secțiunea TNT Showcase, care prezintă opt spectacole de teatru, performance și coregrafie semnate de absolvenți ai unor universități de artele spectacolului din Europa. Printre producțiile incluse în program se numără lucrări venite din Spania, Norvegia, Marea Britanie, Slovenia și România, realizate de studenți sau proaspeți absolvenți ai unor școli precum UNATC București, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca sau Universitatea de Arte din Târgu Mureș.
Un punct central al ediției din acest an este prezența regizoarei franceze Lorraine de Sagazan, care va susține două sesiuni de masterclass de regie, organizate cu sprijinul Institutului Francez din România. Aceasta va participa și la un dialog public despre parcursul său artistic și despre modul în care se construiește o practică regizorală contemporană.
Festivalul include și o dezbatere despre transformările din educația teatrală actuală, la care vor participa mai mulți profesori de regie din România, discuția urmând să abordeze schimbările din metodele pedagogice și relația dintre școlile de artă și scena profesionistă.
Pe lângă spectacole și sesiunile profesionale, programul cuprinde o seară de cinema, lansări de carte și evenimente de socializare gândite ca spații informale de conectare între participanți.
Theater Networking Talents a fost lansat în 2017 și s-a dezvoltat de atunci ca un punct de întâlnire pentru tinerii regizori și creatorii din artele spectacolului, cu scopul de a face legătura între debutul artistic, mediul universitar și rețelele profesionale internaționale.