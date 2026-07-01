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Doliu în lumea filmului! A murit actorul Michael Byrne, cunoscut din „Indiana Jones”, „Harry Potter” și „Braveheart”

Doliu

Doliu

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 iul. 2026, 12:15

Actorul britanic Michael Byrne, cunoscut pentru rolurile din filmele „Indiana Jones și ultima cruciadă”, „Harry Potter și Relicvele Morții: Partea I” și „Braveheart”, a murit la vârsta de 82 de ani.

Actorul, care a jucat şi în serialele "Coronation Street" şi "Casualty", a decedat lpe 20 iunie, cauzele morții sale nefiind precizate, relatează The Guardian.

Michael Byrne/ Profimedia

Cariera și viața actorului

Născut în 1943 la Londra, Michael Byrne şi-a început cariera la începutul anilor 1960 cu roluri în seriale de televiziune britanice şi americane precum No Hiding Place, NET Playhouse, New Scotland Yard şi Thriller, apoi în teatru, în cadrul Companiei Naţionale de Teatru a lui Laurence Olivier, la Teatrul Old Vic din Londra.

Rolurile cu care s-a făcut remarcat

Însă actorul şi-a făcut debutul în cinema la sfârşitul anilor 1960. De atunci, a jucat în numeroase lungmetraje de succes, precum "Indiana Jones şi ultima cruciadă", unde l-a interpretat pe nemilosul colonel nazist Ernst Vogel şi a jucat alături de Harrison Ford.

Michael Byrne a interpretat, de asemenea, rolul vrăjitorului negru Gellert Grindelwald în vârstă, în "Harry Potter şi Relicvele Morţii: Partea I", precum şi rolul soldatului Smythe, în "Braveheart". Actorul a mai apărut şi în "Mâine nu moare niciodată", în "Gangs of New York" al lui Martin Scorsese, în "Charlie Mortdecai" şi în "Uraganul vine de la Navarone".

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