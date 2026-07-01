Doliu în lumea filmului! A murit actorul Michael Byrne, cunoscut din „Indiana Jones”, „Harry Potter” și „Braveheart”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 iul. 2026, 12:15

Actorul britanic Michael Byrne, cunoscut pentru rolurile din filmele „Indiana Jones și ultima cruciadă”, „Harry Potter și Relicvele Morții: Partea I” și „Braveheart”, a murit la vârsta de 82 de ani.

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