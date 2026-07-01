Advertising
Advertising
Cultura· 1 min citire
Doliu în lumea filmului! A murit actorul Michael Byrne, cunoscut din „Indiana Jones”, „Harry Potter” și „Braveheart”
Doliu
Actorul britanic Michael Byrne, cunoscut pentru rolurile din filmele „Indiana Jones și ultima cruciadă”, „Harry Potter și Relicvele Morții: Partea I” și „Braveheart”, a murit la vârsta de 82 de ani.
Citește și
- 13:52România domină Balcaniada de Fizică: două punctaje maxime și patru medalii
- 12:54Craiova găzduiește, în prima săptămână a lunii iulie, o nouă ediție a festivalului dedicat tinerilor regizori de teatru
- 17:4629 iunie, Sânpetru de Vară: tradiții și credințe de sărbătoarea Sfinților Petru și Pavel
- 17:18Drapelul național, arborat la peste 1.300 de metri altitudine
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News